La Cecot farà propostes per “reconduir” la nova Llei Concursal

La patronal Cecot presentarà propostes per “reconduir” el projecte de reforma de la Llei Concursal durant el tràmit parlamentari que s’està duent a terme al Congrés dels Diputats.

Els empresaris consideren “una broma” que la llei posi un límit de deute públic de 2.000 euros entre Hisenda i la Seguretat Social a empreses en procés concursal.

La Cecot vol que la norma fomenti la segona oportunitat, i el seu assessor financer i fiscal, Enric Rius, creu que aquest topall “és un fre” per garantir-ho perquè apunta que la majoria d’autònoms i microempreses que s’han trobat en situació concursal tenen deutes amb aquests organismes estatals.

Rius lamenta que “si això no es resol d’una forma definitiva, no hi haurà segona oportunitat possible. Tornem a tenir la sensació que el Govern genera categories de primera i de segona, ja que ens trobem amb situacions on hi ha crèdits de primera, és a dir, que mai s’exoneraran (els crèdits públics), i de segona, els deutes que sí es poden exonerar (els crèdits a privats)”.

Malgrat això, la patronal considera que el text aprovat pel govern de Pedro Sánchez aporta determinades millores de procediment i tot el que fa referència a les reestructuracions preventives i prèvies a la situació concursal.