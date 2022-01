Com porteu la situació de la Covid-19 i les restriccions?

Berta i Ona Clapés: “No veiem les iaies des d’abans de les vacances de Nadal”

A la casa de la família Clapés han passat el Nadal en petit comitè, ja que tots tenien Covid. La seva situació no dista gaire del que han viscut o estan vivint molts sabadellencs aquests dies, amb els contagis desbocats.

“De celebracions, poques”, admeten les germanes Berta i Ona, que expliquen que per precaució “no veiem les iaies des d’abans de les vacances de Nadal”. Viuen el dia a dia amb resignació, i accepten les restriccions i la vacunació, “sobretot socialment, perquè nosaltres no som de risc, però les àvies ens fan patir més”.

Una de les restriccions que els agradaria eliminar és la de l’oci nocturn, ja que com diu la Berta, “després d’estudiar dos cursos en línia, aquest any estem socialitzant molt i és una llàstima que no puguem fer coses perquè està tot tancat”. Toca esperar per tornar a sortir de festa.

Marc Ferrer: “Vull que això sigui com una grip”

Fart del virus, les restriccions i totes les desgràcies que està comportant la pandèmia del coronavirus, el sabadellenc Marc Ferrer té ganes que arribem “a la fase en què això sigui com una grip i ens puguem treure la mascareta, que em cansa molt”.

I és que troba absurdes normes com que l’hagi de dur posada pel carrer quan va sol. Hi troba el sentit quan és a la feina o parla amb algú, especialment si està ben posada. Ferrer assegura que ha passat el virus dues vegades, de forma lleu, i al seu voltant explica que aquests dies “tothom està contagiat”. Les restriccions no l’han afectat gaire, i menys el tancament de l’oci nocturn, ja que “no sortia de festa, així que res”.

Alina Sanz: “Conec molta gent que s’ha contagiat aquests dies”

Alina Sanz té ganes de passar pàgina d’aquesta situació, un mes i mig abans que es compleixin dos anys des que va arribar la Covid-19 a Sabadell. Aquests dies sent positius per tot arreu. “A nosaltres no ens ha arribat, però conec molta gent que s’ha contagiat”, assegura.

“Que sapiguem, no ho hem passat”, i és que ja dubta perquè potser a casa han tingut la malaltia de forma lleu sense saber-ho. La sabadellenca explica que la situació li “preocupa, però arriba un punt en què trobes que se surt de mare i hi ha una limitació de drets bestial”. Sanz espera que ho acabem passant tots i a “tirar milles”.