“Feia cosa, però sense la baixa per Covid havia de treballar”

L’allau de casos Covid de les darreres setmanes ha tensat com mai els centres d’atenció primària, que han vist triplicades les seves visites. La situació genera incomprensió entre els usuaris, que se senten desatesos, mentre que darrere el taulell els professionals asseguren que estan desbordats per la gran demanda de feina que tenen. Seguim el cas dels sabadellencs Eduard Bagan (40) i Laura Fernández (36) en la seva odissea per saber si tenen coronavirus i gestionar la baixa laboral.

Dimarts 4 de gener

Eduard Bagan se’n va a dormir amb calfreds, febre i tos. Tot li fa pensar que té Covid, perquè la seva mare i els tiets estan contagiats. Van passar les festes junts i “estan tan rodejats, penses que l’has agafat”.

Dimecres 5 de gener

En llevar-se, l’Eduard es continua trobant malament, no va a treballar i truca al 061. Li diuen que li trucaran per fer-li una valoració. Li truquen del CAP Centre i el mateix dia el visiten, li fan un test d’antígens i dona negatiu, però surt del centre mèdic amb una baixa per constipat. La necessitava, ja que estava en el segon de tres dies que tenia per entregar-la a la feina o hauria hagut de tornar a treballar trobant-se malament.

El resultat del test d’antígens li diuen en persona, però no el rebrà al mòbil fins al cap de cinc dies, dilluns passat 10 de gener.

Dijous 6 de gener

La parella de l’Eduard, la Laura, amb qui conviu, comença a tenir símptomes de Covid-19, però es fa un test d’antígens i dona negatiu.

Diumenge 9 de gener

La Laura no se’n refia, es continua trobant malament i va a fer-se una PCR per la mútua privada, a l’hospital Quirónsalud del Vallès.

Dilluns 10 de gener

L’Eduard va tenir la baixa de dimecres a divendres i dilluns torna a treballar. “Feia cosa, però si no em donen la baixa, he d’anar a la feina”, i és que “estava igual sense febre, però tenia molts mocs i tos”, recorda. A mig matí rep una trucada de la Laura: és positiva. Tots dos se’n van a casa, ell es fa un test d’antígens i, ara sí, dona positiu. L’Eduard explica que el diagnòstic “l’he comunicat a tot arreu perquè no contestava ningú per enlloc”, de manera que ha avisat a través de l’E-Consulta, la farmàcia i el 061.

Dimarts 11 de gener

La Laura no necessita la baixa perquè està de vacances, però l’Eduard sí. De forma immediata no la rep, però l’acaba rebent dimarts al vespre.

Superada la setmana laboral, ahir divendres al vespre no li havia trucat ningú per fer seguiment i les consultes de l’Econsulta continuaven pendents de respondre. Mentrestant, l’Eduard continua tenint símptomes.

“El nombre de consultes és tan alt que és inevitable que en alguns casos la ciutadania es vegi obligada a esperar per ser atesa o per rebre resposta al que es demana”, admeten fonts de la direcció d’Atenció Primària de la regió sanitària Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut (ICS). Malgrat la situació que s’està vivint, les mateixes fonts subratllen que “el conjunt de professionals de l’atenció primària està fent un gran esforç per garantir l’atenció a la població”.

Com puc fer les gestions no presencials?

Davant l’allau de trucades que reben els CAP de Sabadell, des de l’ICS recorden que hi ha disponible el número 93 728 44 44. Des d’aquí s’atenen les peticions i es traslladen als professionals de l’Equip d’Atenció Primària perquè les responguin al més aviat possible.

Tanmateix, hi ha altres eines per fer gestions no presencials. D’una banda, la web www.citapreviasalut.cat, que serveix per fer consultes, tramitar les baixes, renovar plans de medicació, etc. Igualment, hi ha La Meva Salut, amb un ventall més ampli de serveis, com la descàrrega del certificat Covid o la consulta d’informes clínics, diagnòstics i resultats d’anàlisis clíniques i proves.

Les persones que siguin positives rebran un SMS perquè puguin registrar els seus contactes estrets a través del web ContacteCovid.cat, cosa que permetrà avisar-los de forma anònima perquè es facin una prova diagnòstica de la malaltia.