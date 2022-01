L’associació Càmera Club Sabadell presenta una nova mostra fotogràfica al Casal Pere Quart. Entre les seves estances, s’hi presenta un recorregut pels diferents treballs que van realitzar els alumnes de l’escola abans d’acabar l’any.

Per classificar les fotografies, l’associació va partir d’un jurat “integrat sota criteris fotogràfics”, per decidir els premiats del mes de desembre. Daniel Graells, president del Càmera Club, destaca els criteris “d’originalitat, dificultat tècnica i creativitat”, entre d’altres, per tal d’avaluar i presentar el resultat definitiu de la mostra.

En la sala de l’exposició, a la planta baixa del Casal Pere Quart, hi sobresurten diferents mirades. Entre els premiats, s’hi situa Trini Canals, guanyadora del concurs de desembre, amb una triple fotografia nocturna que enquadra alguns dels locals més emblemàtics de la Barcelona modernista de la Rambla. També, i a prop de l’anterior en el recorregut, la fotografia de Josep Mª Vall, el qual es refugia en els enquadraments que ofereix la mateixa geometria arquitectònica. El recorregut hi suma d’altres propostes, en les quals hi destaca el retrat. També s’hi poden contemplar fotografies externes als alumnes del club de fotografia amb els premiats del concurs de fotografia de la passada Festa Major.