Després del parèntesi de l’any passat per la pandèmia, una de les proves més antigues de Catalunya, el Cros de Sant Sebastià, tornarà a lluir amb força el diumenge 30 de gener al Parc Catalunya. Serà la 60a edició i quedarà emmarcada dins dels actes del Centenari de la Joventut Atlètica Sabadell, entitat organitzadora juntament amb el Consell Esportiu de l’Ajuntament. Això sí, seguint un protocol de seguretat que afectarà les sortides de les proves i el públic, per evitar aglomeracions.

En la presentació oficial, amb la presència de la regidora d’Esports, Laura Reyes, i el mític president de la J.A. Sabadell, Josep Molins, s’han donat els principals detalls. La prova recupera l’esperit popular dels últims anys, amb presència massiva de corredors locals. Molins ha deixat clar que es tracta “d’una prova única perquè ens permet fer diverses curses al mateix temps en disposar de dos circuits. Podem començar a les 10.30 hores i acabar a les 13.30 hores amb més d’una vintena de curses. A més, el recorregut té variants i és molt atractiu pels amants del cros. Gaudeixen moltíssim, segur”.

Els temps en què el Gran Premi Sant Sebastià era també Campionat d’Espanya han passat a la història. “És per una raó econòmica. Abans es podien organitzar per uns 4.000 euros i ara et demanen 40.000 o 50.000, això és inassumible per a una entitat com la nostra i l’Ajuntament”, reflexiona Josep Molins. Com en edicions anteriors, les categories de Promoció seran les protagonistes i s’espera que hi participen entre 300 i 400 corredors. De totes maneres, alguns no ho podran fer perquè la prova coincidirà amb el Campionat de Catalunya de clubs que es farà a la Pista Coberta. No faltarà a la cita el tradicional Memorial Josep Maria Bravo. La inscripció acaba el 25 de gener.

D’altra banda, aquest dijous s’inaugura el Museu atlètic de la Joventut Atlètica Sabadell, un recull únic d’elements, eines i material divers del món de l’atletisme que ha recopilat Josep Molins durant tota la seva trajectòria. El local està situat al carrer Convent i l’acte també s’emmarca en el Centenari de l’entitat, juntament amb una exposició pictòrica relacionada amb l’atletisme de l’artista sabadellenc Jordi Roca que tindrà lloc durant aquest any 2022.