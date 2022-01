Destinen un milió d’euros per acabar de rehabilitar el Vapor Pissit

Durant la primera setmana de febrer començarà la rehabilitació del Vapor Pissit per preservar aquest edifici protegit. L’Ajuntament de Sabadell destinarà prop d’un milió d’euros, 980.871 euros, per acabar de recuperar les naus que falten després de l’obra que ja es va fer a la que se situa a l’oest. L’obra durarà vuit mesos, segons el consistori, i si es compleix el calendari acabarà el mes d’octubre.

El Pissit, amb entrada pel carrer d’Alemanya, té dues naus paral·leles al carrer del Sol amb un pati interior al fons del qual n’hi ha una altra de petita que és on hi ha la xemeneia. El projecte preveu rehabilitar aquesta nau central i la que hi ha a l’est de manera que totes tinguin la mateixa imatge.

Els treballs permetran reparar les façanes i les cobertes, en mal estat. De la façana s’eliminarà el cablejat fixat i les humitats, es repintaran les portes i es recuperaran els finestrals originals. Alhora, es reconstruiran el sanejament exern, les fusteries, les reixes i es crearà una nova rampa metàl·lica per accedir a l’espai.

L’ús, el proper mandat

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, no ha concretat quin ús es vol donar al Vapor Pissit i ha apuntat que en aquest moment “el més important és recuperar-lo com a tal”. També ha dit que abans que se’n faci ús s’hauràn de fer les instal·lacions necessàries, cosa que “ens quedarà pel proper mandat, no crec que en aquest hi poguem arribar. Serà en aquell moment quan podrem decidir què passarà al Pissit”.