Enguany sí: barra lliure de calçotades

Si preteníeu fer bondat, després dels àpats familiars de Nadal, ho tindreu magre.

I és que el calendari no perdona i arriba ara la temporada de calçotades. De fet, els primers calçots ja els van començar a arrencar al desembre! “Enguany ha fet molta bonança i s’han avançat, perquè altres anys ens esperàvem fins al gener”, explica Elena, pagesa de la Verneda de Can Deu. Des de la seva parada a l’exterior del Mercat Central, explica que els acostumen a portar divendres i dissabtes. “Perquè just quan els arrenques estan més sucosos i és quan la gent els vol”, explica, tot i que si algú li demana per encàrrec, també en porta qualsevol dia d’entre setmana.

Si passegeu pel Mercat Central, també en trobareu a la parada de Fruites Cuscó, a càrrec de Josep Cuscó, que ve de Molins de Rei. I també a la parada de Batzuca, comandada per Isabel Sánchez, que fa dues setmanes que han començat a recollir els calçots sembrats als seus horts ubicats a Castellar del Vallès.

Però si us fa mandra assumir la logística d’una calçotada, també teniu l’opció d’anar a un restaurant. Són molts els que ofereixen menú de calçotada, especialment ubicats a masies de pobles del voltant de la ciutat.

Per exemple, a Can Rectoret (a Santa Perpètua de Moguda), on enguany esperen treballar molt més per la campanya de calçots. “L’any passat encara hi havia restriccions per la Covid, però ara ja la Generalitat està traient les darreres”, asseguren des del restaurant.

Quant a les restriccions

I és ben cert. Potser ja ens n’hem oblidat, però tot just fa un any encara hi havia límits com el màxim de quatre comensals per taula i els horaris d’obertura de bars i restaurants de 13 h a 15.30 h. Ep! I encara funcionava el confinament municipal! No podíem sortir del nostre municipi sense causa justificada.

Així que la temporada d’enguany somriu. A Can Rectoret ja han començat. “Immediatament després d’acabar els àpats de Nadal, ja es demanen calçotades”, apunten. L’èxit és tal que gairebé un 70% dels clients que atenen els caps de setmana fan el menú de calçotada.

També al restaurant Ca n’Alzina, de Sentmenat, tenen gran tirada amb els calçots. “Més de la meitat dels clients venen per fer la calçotada”, asseguren.

Tampoc s’aturen de servir calçots als establiments de Casa Fuster, com el del carrer de l’Advocat Cirera a Sabadell. De tota manera, destaca per la ubicació el restaurant de Sant Cugat, a una masia amb vistes a Collserola i des d’on també s’ofereixen visites al Tibidabo. Així mateix, hi ha un munt d’entitats que duen a terme les seves calçotades en els propers dies!