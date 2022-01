La rehabilitació, una segona vida per la casa anglesa de Sabadell

Les cases angleses viuen una segona joventut. Arquitectes sabadellencs, com Roger Sauquet, rehabiliten amb sensibilitat aquests icònics habitatges de la ciutat per embellir-ne l’essència i donar-hi una visió moderna, contemporània. Al carrer Gurrea, un bon exemple. I molt particular.

La cuina de la casa anglesa, abraçada per parets de totxos blancs d’obra vista i sota bigues centenàries, comunica amb un modern menjador lluminós de parets planes i un sostre de fustes laminades. Perfectament integrades, les dues parts de l’estança il·lustren temps diferents. Arquitectura per unir el passat i el present i reviure el vers més conegut de J. V. Foix: “M’exalta el nou i m’enamora el vell”. Al fons, un petit pati per donar profunditat i il·luminació natural a la planta baixa.

Sauquet comenta que “les textures emfatitzen cada espai, contrastats per una escletxa de llum”.

Nova arquitectura per garantir la memòria. Posats a vincular poesia i arquitectura, la casa del carrer Gurrea no decebria pas a Raimon, que tot cantant advertia: “Qui perd els orígens, perd la identitat”.