El Can Rull supera amb facilitat al CN Terrassa (3-1)

Important victòria. El Can Rull ha superat amb claredat al CN Terrassa per 3-1 i ha tret tres punts per a continuar en la zona de comoditat dins de la classificació.

Si bé és cert que l’equip de “Numosky” no ha pogut reflectir grans luxes durant la temporada i ha estat marcat per algunes irregularitats, el grup ha pogut respondre en els moments importants per a ser un equip considerable dins de la categoria.

En aquesta ocasió ha aconseguit mostrar una bona versió seva, basada en la lluita i constància durant els 90’ per a acabar vencent al rival amb facilitat. Els visitants poc han mostrat i amb aquesta derrota estan en la zona perillosa amb 22 punts, mentre que el conjunt sabadellenc continua vuitè amb 29, igualat amb el Tibidabo Torre Romeu.

En la pròxima jornada, el Can Rull visitarà al CE Berga amb la intenció de continuar sumant punts importants per a continuar mostrant una bona imatge.

