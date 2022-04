Es reprèn el seguiment de la nidificació del falcó pelegrí

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac reprèn el seguiment amb una càmera web de la nidificació d’una parella de falcons pelegrins (Falco peregrinus) des del canal Youtube , amb el suport de Miranatura. S’ha fet una millora de la connectivitat per la transmissió de dades i per tal d’oferir imatges en directe i nous vídeos d’esdeveniments rellevants de tot el procés de nidificació. Aquesta és una de les parelles que ocupen els catorze territoris de falcó pelegrí localitzats al Parc Natural.

Els primers vídeos enregistrats mostren el festeig per part de la parella habitual, la preparació de la cubeta on pondre els ous, la intromissió d’una parella de corbs, la presència d’una femella jove durant uns dies (fet que posa en compromís l’èxit de la posta d’aquesta temporada) i la posta de tres ous, el 6, 12 i 16 de març. Els dos primers hi ha dubtes que descloguin perquè no s’han incubat correctament, però el tercer sí.

En aquest niu, els dos anys anteriors van néixer quatre i tres polls respectivament i tots van tenir èxit (polls volanders). Aquest any, juntament amb els Agents Rurals, també és previst fer l’anellament de dos o tres polls de falcó pelegrí (Falco peregrinus) per niu en aquells nius actius que es tenen localitzats en diferents punts del Parc i que ofereixen bona accessibilitat. Així es podrà conèixer els seus moviments i la distribució d’acord amb futures observacions registrades per ornitòlegs.