Sant Cugat-OAR Gràcia Sabadell, una ‘final’ per accedir a les fases d’ascens

El segon lloc que dona l’accés a les fases d’ascens a Plata estarà en joc aquest dissabte (19 hores) en el duel directe entre el Sant Cugat i l’OAR Gràcia a la pista vallesana. El conjunt gracienc afronta el partit amb un petit avantatge d’un punt. D’aquesta manera, la victòria certificaria matemàticament la classificació per les fases d’ascens i l’empat li permetria continuar depenent d’ell mateix en l’última jornada.

“És evident -diu el tècnic Cesc Borrell– que en un partit d’handbol no pots sortir amb la idea d’empatar, però pot ser un factor a gestionar en els últims minuts si el marcador està molt ajustat. De totes maneres, el nostre objectiu és sortir a guanyar, com fem en tots els partits”. Borrell admet el qualificatiu de ‘final’, però al mateix temps recorda que “aquesta temporada estem acostumats a jugar finals cada setmana per mantenir-nos a la lluita per la segona plaça. Aquest 2022 només hem perdut contra el líder i vam empatar davant el Granollers. La resta han estat victòries. Precisament, penso que una de les claus serà afrontar el duel com un partit més i confiar en les nostres possibilitats”.

Una gran temporada

La temporada de l’OAR Gràcia està sent fantàstica. El tècnic se sent orgullós dels seus homes. “Veníem d’un any de molt de patiment i fins i tot amb l’amenaça del descens en algun moment. L’objectiu era canviar aquesta dinàmica i acabar entre els cinc primers. Això ja s’ha aconseguit. El segon repte era recuperar l’esperit de l’OAR i tornar a omplir les graderies del pavelló del carrer Boccaccio. Això també s’ha assolit. Ara, ens queda el premi gros, la cirereta al pastís. Però passi el que passi, serà una gran temporada”. L’OAR es va imposar 37-34 en el duel de la primera volta. Cesc Borrell augura un “marcador elevat de gols, potser pròxim als 40. Serà un partit no apte per a cardíacs, de gran intensitat i espectacular pel públic”.

Polèmica amb les entrades

S’espera un gran ambient en el pavelló santcugatenc, amb aforament per a 600 persones. L’OAR també tindrà un gran suport per part de la seva afició, encara que pot veure’s limitat. De fet, ha sorgit la polèmica durant aquesta setmana perquè el Sant Cugat només va oferir inicialment 75 entrades. Finalment, seran un centenar. “Això demostra que ens tenen respecte”, apunta Cesc Borrell.