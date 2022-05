Amb el vent a favor: Galícia, a la vista

Per enèsima vegada va quedar clar que l’estat d’ànim d’un equip pot davant de qualsevol obstacle. El Centre d’Esports Sabadell es va passar bona part de la primera volta immers en un estat depressiu. Res sortia bé. Ni a una porteria ni a l’altra. Semblava que Kaxe passaria per la Nova Creu Alta sense poder celebrar cap gol. Però mesos després tot ha canviat com un mitjó. I un bon exemple és el d’un dels jugadors més ben pagats de la plantilla. Qui no recorda, per exemple, les dues ocasions a Palamós, a principi d’any? Doncs en dues setmanes, davant Barcelona B i Cornellà n’ha tingut prou en tocar dues pilotes per fer dos gols. Registres de davanter de Primera Divisió: “Al principi vam tenir molta mala sort. A la primera volta les rematades anaven fora i ara entren totes”, assegurava Kaxe.

I amb jugadors amb aquest estat anímic i de forma, ajuda que el Sabadell tingui el vent a favor en el moment més important de la temporada. I tenint aquest punt afegit, tot és possible a Galícia: “Has de tenir una mica de sort, tal com vam viure al passat ‘play-off’ de Marbella als penals, si bé és cert que en el darrer partit no la vam necessitar. Esperem que ens acompanyi la sort fins al final”, reconeixia Néstor Querol, mentre Munitis, en la mateixa línia, afegia que “hem tingut aquest cop de sort que també necessites”.

La millor entrada de la temporada

La sort també cal buscar-la. I quan fa tants mesos que tot va de cara, és que alguna cosa s’està fent bé. I gran part d’aquest mèrit és de Pedro Munitis, qui setmana a setmana, des de la derrota al Palmar, ha aconseguit tenir una plantilla anímicament indestructible.

Fidel a un discurs que s’ha demostrat que ha calat al vestidor, on “la confiança i el fet de creure en una idea”, segons Kaxe, ha estat la base de l’èxit, dissabte va oferir als presents una lliçó d’autocrítica: “Hem fet una anàlisi errònia. Durant la setmana ens hem enfocat en l’aspecte ofensiu i això que a vegades deixis l’aspecte defensiu. A la mitja part, ells mateixos han vist que ens faltava fer un pas més”, va explicar, sense defugir-ne, abans d’agrair, una vegada més, el suport rebut per part dels aficionats, el dia que la Nova Creu Alta superava per primera vegada a la temporada el topall dels 6.000 espectadors: “Hem tingut moments que no hem donat perquè se’ns recompensés. No ens han permès que caiguéssim. Ens han donat el seu suport fins a morir”.

Tensió al túnel de vestidors

Al final del partit, i un cop els jugadors d’un equip i l’altre es retiraven del terreny de joc, la tensió es va apoderar del túnel de vestidors entre jugadors i membres del cos tècnic del Centre d’Esports Sabadell i del Cornellà, sense que la sang arribés al riu. Un dels implicats en la forta discussió va ser l’analista de Pedro Munitis, Josselin Juncker, qui va ser requerit per l’àrbitre del partit perquè l’assumpte no anés a majors.