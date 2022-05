El seguiment de la vaga d’educació al Vallès, d’un 2,02%

Un 2,02% dels docents del Vallès Occidental estan en vaga. Aquest és el seguiment de l’aturada parcial a la nostra comarca, segons dades del Departament d’Educació. Els docents han tornat aquest dimarts a les mobilitzacions amb una aturada parcial entre les 8 i les 10 hores. Es tracta de la primera de les noves quatre accions convocades de manera unitària pels sindicats educatius: el 25 de maig hi haurà una nova jornada de vaga, el 2 de juny una nova aturada de 8 a 10 hores i el 9 de juny una darrera jornada de vaga.

L’aturada està convocada en contra de la política educativa del Govern. Reclamen la reversió de les retallades, la retirada del nou currículum, el retorn de l’horari lectiu dels docents en totes les etapes, la supressió del decret de plantilles i de l’ordre de calendari, l’estabilització del personal i l’assumpció de la responsabilitat del Departament en la defensa de la immersió.

L’aturada arriba pocs dies després de la manifestació convocada per part de la comunitat educativa dissabte passat. Aquesta no va comptar amb el suport d’alguns sindicats, com la UGT i l’USOC, per això l’aturada parcial d’aquest dimarts suposa el retorn de les mobilitzacions unitàries després de les cinc jornades de vaga del març.

Mediació sense acord

Aquestes vagues van anar acompanyades d’un procés de mediació amb el Departament d’Educació que va acabar sense acord. Malgrat això, Educació i representants dels treballadors es van intercanviar diverses propostes sense que finalment arribessin a bon port. Educació va fer la seva darrera proposta durant la Setmana Santa, en la que s’incloïa reduir una hora l’horari dels docents a primària per al curs vinent però no per als de secundària. Els sindicats continuen defensant que això no és assumible i reclamen el retorn a l’horari previ a les retallades en totes les etapes el curs vinent.

La convocatòria dels cinc dies de vaga es va produir després de l’anunci de l’avançament del curs escolar al 5 de setembre, aspecte sobre el que Cambray ha insistit que no hi haurà marxa enrere. Tampoc retiraran el nou currículum, tot i que han introduït transitorietat d’un any en la seva aplicació. Educació defensa que està recollint bona part de les reclamacions dels sindicats, per exemple amb la conversió de les substitucions de terços a mitjos o el procés d’estabilització del personal, i ha expressat la seva voluntat de continuar revertint retallades. Ha insistit però que “tot no es pot fer al mateix temps”.