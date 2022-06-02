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OBITUARI

Obituari de Sabadell del 3 de juny de 2022

Obituari Sabadell

PEDRO CORTÉS ARÉVALO
89 Sant Esteve de Castellar del Vallès 03/06/2022 17:00

JOSÉ RENOM GAMBÚS
90 Puríssima Concepció Sabadell 04/06/2022 10:00

SOLEDAD MACÍAS CARRILLO
91 Sala de Cerimònies Sabadell 02/06/202 12:30

SANTIAGO FIGUERAS VIGUERAS
73 Sense Cerimònia 03/06/2022 9:00

REGINA SANTOS CUESTA
97 Sala de Cerimònies Sabadell 03/06/2022 17:00

MARTÍN BORRELL UTSET
56 Sense Cerimònia Sabadell 03/06/2022 13:00

MANUEL NIETO FERNÁNDEZ
72 Sala de Cerimònies Sabadell 04/06/2022 9:00

JUANA GENARO FUENTES
78 Sala de Cerimònies Sabadell 03/06/2022 11:30

JUAN LINARES JURADO
93 Sala de Cerimònies Sabadell 03/06/2022 12:00

JOSEFA FARRÉS MOLINS
89 Sala de Cerimònies Sabadell 02/06/2022 17:00

ISABEL ANTONIA MENDEZ SERRANO
71 Sala de Cerimònies Sabadell 03/06/2022 16:00

FRANCISCO ROBLES GRIMALDOS
87 Sala de Cerimònies Sabadell 02/06/2022 10:30

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