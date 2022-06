Posem fi a anys de dèficits al Taulí

[Per Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell]

Existeix el mite que totes les ciutats mitjanes de Catalunya són iguals. Que fora de Barcelona som totes ciutats amb un passeig, un teatre, un poliesportiu i una piscina. Sento esguerrar el mite, però és fals, i ho és sobretot en ciutats amb caràcter propi com Sabadell. Pot generar suspicàcies que ho digui l’alcaldessa, però és evident que Sabadell és una ciutat referent en diversos àmbits i tenim elements propis que ens diferencien d’altres poblacions de Catalunya. Un exemple és el Ripoll, un espai natural on conviuen mostres del nostre passat tèxtil, del present industrial encara ben viu i del futur que estem planificant. Poques ciutats de la nostra mida tenen un aeroport i ja estem treballant perquè també sigui un espai de futur, amb la instal·lació d’un hub aeronàutic que permetrà comptar amb empreses capdavanteres i amb estudis universitaris en aquestes instal·lacions. I, evidentment, la Corporació Sanitària Parc Taulí és un altre referent clar a Sabadell i fora de les nostres fronteres.

No totes les ciutats tenen un hospital com el nostre, amb una qualitat assistencial i un potencial investigador que el converteix en referent a escala estatal. Quan vaig arribar a l’alcaldia de Sabadell, fa tot just tres anys, ho teníem molt clar: un dels nostres cavalls de batalla seria lluitar pel nostre hospital, fer-lo créixer, per millorar encara més el seu model d’assistència, de recerca i de formació universitària per guanyar capitalitat en l’àmbit sanitari. I ho hem aconseguit. Dimarts vam inaugurar el nou edifici Ripoll al Taulí, el primer pas de les reformes que s’hi estan fent. I abans que acabi el 2023 s’hauran executat obres per valor de 65,5 milions d’euros a l’Hospital Taulí, que permetran abordar les mancances que teníem i que reclamem des de fa anys. Hem passat de tenir prevista una inversió de 6 milions d’euros a multiplicar per 10 aquests diners.

L’edifici Ripoll té 96 llits, que contribuiran a millorar l’assistència sanitària a malalts crítics, malalts quirúrgics i a Pediatria. La resta d’inversions que encara s’han d’executar faran possible ampliar en 2.400 m2 les Urgències –la manca d’espai és un dels grans problemes que tenim–, fer un espai d’Urgències Pediàtriques a la zona de la porxada i augmentar en 8 els quiròfans, amb el que això significa de reducció de llistes d’espera. També tindrem una nova unitat externa de Pediatria a Santa Fe, es podrà ampliar l’espai d’Endoscòpia i comptarem amb un quiròfan més la cirurgia ambulatòria. A més, es reformaran les plantes segona i quarta de l’actual edifici del Taulí i s’ampliaran amb 48 els llits d’UCI.

Totes aquestes millores en l’àmbit assistencial es completen amb el trasllat a les naus Bosser de l’àmbit de recerca i amb la gran notícia que el pròxim curs es començarà a impartir el grau d’Infermeria, amb 75 places públiques per formar nous professionals. Si alguna cosa ens ha ensenyat la pandèmia és que els professionals són la columna vertebral del sistema sanitari i cal tornar a explicitar un cop més l’agraïment com a societat per l’enorme dedicació i sacrifici personal que han fet durant la Covid. Per això també cal destacar que l’ampliació d’espais del Taulí s’acompanya de la dotació de més personal. La pandèmia ha dificultat moltes coses i ha provocat pèrdues traumàtiques, però ha servit per posar en agenda la importància de la salut i ha fet possible que la Generalitat aporti nous recursos.

La inversió de 65,5 milions d’euros al Taulí i el creixement en personal és una gran notícia per aconseguir que el nostre hospital sigui referent, encara més, i per convertir Sabadell en capital de país en l’àmbit sanitari. Però també cal destacar que això no ho hem fet sols com a ciutat ni ha passat per atzar. Segurament s’han alineat molts astres per fer-ho realitat. Hem defensat el nostre hospital des de l’Ajuntament i ho han fet entitats ciutadanes com la FAV i SOPS Pediatria. I també, és just reconèixer-ho, la Generalitat ha entès les mancances històriques que arrosseguem i ha cregut en les potencialitats del Taulí. Tots plegats hem demostrat que, quan tenim les coses clares, els recursos més tard o més d’hora acaben arribant. Hem demostrat que si cerquem aliances en comptes de buscar conflictes i enemics, els projectes tiren endavant.

Sabadell és una ciutat d’èxit. El Taulí és un hospital d’èxit que agafa embranzida amb aquest nou edifici i amb les inversions futures. Jo em comprometo a fer la meva part, continuaré treballant com a alcaldessa per multiplicar els recursos, com hem fet en aquest cas per passar dels 6 milions previstos fa tres anys als 65,5 finals. Reclamem-nos com a ciutat a continuar treballant amb aquest esperit, amb actitud positiva, oberta, amb determinació, amb treball conjunt i, sobretot, amb ganes, amb moltes ganes d’assolir noves fites i de mantenir Sabadell com una ciutat d’èxit.

