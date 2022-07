Toc d’atenció de l’antiga Caixa Sabadell

Des que ja fa dos anys i mig que el BBVA va marxar de l’edifici modernista del carrer de Gràcia, 17 (Centre), es va iniciar un compte enrere en la seva propietat, la Fundació 1859 Caixa Sabadell, per trobar un nou inquilí que li reportés uns ingressos estables per poder continuar la seva activitat.

Hi ha hagut converses i visites, interès públic i privat, però de moment no s’ha tancat cap acord perquè s’instal·li un nou servei a l’immoble. I això fa plantejar noves alternatives als seus propietaris per poder sortir dels números vermells en què la fundació s’ha vist immersa en els darrers anys, i que ara supleix gràcies als fons propis i romanents, segons expliquen els seus responsables. “Si properament no hi ha notícies satisfactòries en aquest sentit, la fundació haurà de canviar o replantejar estructuralment les seves funcions, activitat i serveis que destina a la ciutat”, afirma el seu director, Joan Carles Sunyer.

Cal llogar l’edifici –4.250 metres quadrats– i es preveu fer-ho a preu de mercat, que ara se situa a uns 9 euros el metre quadrat. Una de les opcions que es contemplen passa per no llogar-lo sencer a una única entitat sinó, si s’escau, compartimentar-lo i arrendar-lo a mode de coworking en què hi puguin conviure diferents empreses o institucions. El president de la Fundació, Josep Maria Manyosa, compleix ara un any en el càrrec i explica que el 2019 la negociació estava “molt encarrilada” per llogar l’edifici sencer a una única entitat, “però van venir eleccions [catalanes], la Covid i tot va canviar. Les eleccions van provocar canvis de partits a la Generalitat… però estava bastant encarrilat”. Manyosa es refereix a converses avançades amb “diversos departaments de la Generalitat de Catalunya”. Segons altres fonts consultades -i no és cap secret a la ciutat-, una de les opcions que s’havia plantejat era traslladar els serveis territorials d’Educació, actualment a la Gran Via.

L’Ajuntament de Sabadell, per la seva part, assegura que “no hi ha res previst”, segons fonts municipals.

Qui paga els espais públics?

Mantenir els Jardinets costa uns 30.700 euros l’any; l’edifici modernista, al voltant de 16.000 euros anuals i el manteniment i la gestió de l’Espai Natura, al voltant de 154.000 euros l’any. La Fundació 1859 Caixa Sabadell és la propietària de l’edifici modernista del carrer de Gràcia, dels Jardinets, l’Espai Cultura (antiga Escola Industrial d’Arts i Oficis) i l’Espai Natura (bosc i masia de Can Deu). Els seus ingressos provenen principalment de les activitats, entre un 12 i un 15% del BBVA, i al voltant d’un 5% de subvencions, segons la memòria del 2020.

I és per això que Joan Carles Sunyer reclama més implicació institucional. “Són espais d’ús públic molt utilitzats i estimats pels sabadellencs, però tot el manteniment i gestió recau en la fundació. Quan requeia en la Caixa Sabadell ja li tocava perquè era una entitat potent a nivell econòmic, però quan recau en una entitat sense afany de lucre com és la fundació, entenem que necessita un suport per part de l’administració perquè sinó difícilment això es pot sostenir”, afirma. I, en aquesta línia, des de la fundació s’obre la porta a rebre donacions i tenir nous mecenes que vulguin ajudar a mantenir i ampliar el llegat de l’antiga caixa d’estalvis. Les mateixes fonts municipals, per la seva part, descarten que de moment l’Ajuntament es faci càrrec de mantenir aquests espais perquè “són d’una fundació privada”.

Obres de millora

Aquest 2022 la fundació està treballant per millorar l’accessibilitat de l’edifici modernista. El projecte preveu construir una petita rampa d’accés per la porta principal i instal·lar un ascensor a l’interior. Això també ha de permetre que es pugui llogar l’edifici sense incloure en l’acord el Saló modernista i la Sala del Consell, la qual cosa es llogaria per separat i també permetria fer-hi visites.