Cata Corró anuncia que deixa la natació

La nedadora del Club Natació Sabadell, Cata Corró, ha decidit fer un pas al costat i deixar la natació als seus vint-i-set anys: “Aquest any ha estat molt difícil per mi. Vaig començar la temporada sense moltes ganes de competir, i tot i buscar la motivació a cada entrenament i competició, he hagut d’acceptar que és el moment de dir adeu”, va explicar la nedadora d’Inca, en un comunicat a les xarxes socials.

Corró, qui tot i patir tres tumors cerebrals mai va renunciar a tornar a fer el que més li agradava, ha decidit centrar-se en la seva altra gran passió: la medicina. “Retirar-me no ho veig com una derrota, sinó com un salt a la vida que m’espera fora de la natació. Temps per als amics, temps per a la medicina i temps per sanar la meva salut mental”.

Finalment, Corró, qui s’acomiadarà en el pròxim Campionat d’Espanya, desitja que totes aquelles persones que s’han creuat al seu camí, s’hagin sentit “orgullosos de mi, perquè és el que he intentat fer en cada moment durant aquests anys”.