Centre d’Esports i Banc Sabadell escenifiquen la renovació del patrocini

Continuïtat. Centre d’Esports i Banc Sabadell han allargat dues temporades més l’acord de patrocini que mantenen des de fa molt de temps. Un lligam que ve de lluny, com ha subratllat Xavier Comerma, director territorial a Catalunya de Banc de Sabadell en l’acte de presentació a la sala de premsa Miguel Quereda: “Haurem passat per totes les categories i continuem estant aquí. Ja no és només un tema del cognom Sabadell que ens uneix sinó també de compromís i uns valors en comú per intentar millorar”.

Comerma ha recordat l’anècdota de l’any 1986 quan a la Plaça Sant Roc, just quan començava la celebració de l’últim ascens a Primera, el Banc va encendre els llums d’un gran rètol felicitant el club. “Esperem poder repetir aquesta escena ben aviat. Almenys aquest és el pla de cinc anys que ha plantejat el club i només els hi podem desitjar molta sort”.

Qüestió de compromís

El conseller i portaveu del grup inversor, Pau Morilla–Giner, ha volgut donar valor a aquest patrocini “perquè es tracta de dues entitats de més de cent anys de vida que han sabut mantenir una col·laboració històrica. El meu pare encara recorda les tanques publicitàries del Banc a la vella Creu Alta. Em quedo amb aquesta gran connexió que tenim. Segur que no hi haurà cap problema per tornar a renovar l’acord d’aquí a dos anys”.

Preguntat pel pressupost d’aquesta temporada i la considerable reducció, destacat el “compromís” del grup inversor. Teníem l’objectiu, fa tres anys, de crear una base consolidada com a club i evitar problemes de supervivència. Això s’ha assolit. Ara s’ha entrat en un nou escenari i volem atraure companys de viatge per ajudar al club, però continuarem treballant per trobar recursos i tenim una cosa molt clara: al marge del pressupost, el més important serà tenir jugadors molt compromesos. Aquesta serà la característica del Sabadell 22/23“.

Presència de Gabri

A l’acte han assistit també el director general Bruno Batlle i la vicepresidenta Ana Navés per part del club; Gabriel Martínez, director de comunicació i imatge corporativa de BS i els components del Consell consultiu, Joaquim Badia i Jordi Guarch.

També s’hi ha afegit el nou tècnic arlequinat, Gabri Garcia, en la seva primera aparició pública. De fet, aquest dimarts (12.30 h) serà presentat a la seu de Laboratoris Cerba, principal patrocinador de les samarretes del Centre d’Esports.