David Guapo, ‘Terra Baixa’ o ‘Els Pastorets’ són algunes de les propostes culturals que donaran forma a la temporada de tardor dels teatres municipals El Principal i La Faràndula. La venda d’entrades ja s’ha posat a disposició dels usuaris a través del portal web de Sabadell Cultura o mitjançant l’app Sincronitzats. Una temporada amb propostes per a tots els gustos: des de l’òpera i la música simfònica, passant per les arts escèniques o la programació més familiar.

Amb els ulls posats al 2024

Sabadell ja treballa de cara a la candidatura Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024. En aquest sentit, el consistori prepara una proposta produïda per l’Ajuntament amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, la Fundació Maria-Mercè Marçal i la Fundació Felícia Fuster. Es tracta d’una lectura dramatitzada interpretada per dues grans referents del teatre català, Emma Vilarasau i Rosa Renom. És una correspondència inèdita de les dues grans poetesses Maria-Mercè Marçal i Felícia Fuster, que seria dirigida per Jordi Bosch i arrodoniria la programació a la ciutat durant el seu any com a referent cultural.

TOTA LA PROGRAMACIÓ DE TARDOR, AQUÍ ↓

Teatre i dansa

17 de setembre

#Quenonosfrunjanlafiesta de David Guapo al Principal.

1 d’octubreLa Filla del Mar d’Àngel Guimerà a La Faràndula.

22 i 23 d’octubre

Assedegats de Roanan Noone al Principal.

30 d’octubre

Terra Baixa d’Àngel Guimerà a La Faràndula.

20 de novembre

El Llac dels Cignes de Kíiv a La Faràndula.

Música simfònica

23 de setembre

Simfonia del Nou Món de Dvorak a La Faràndula.

18 de novembre

Homenatge a Ennio Morricone i Nino Rota a La Faràndula.

7 i 8 de gener 2023

Festival de Valsos i Danses a La Faràndula.

Familiar

5, 6, 12 i 13 de novembre

La Blancaneus i els 7 Nans de la Joventut de La Faràndula a La Faràndula.

20 de novembre

Piste, Piste, Piste de Cia. Portmanteu elPetit al Principal.

17, 18, 24 i 26 de desembre 1, 8, 14, i 15 de gener

Els Pastorets de J.M. Folch i Torres a La Faràndula.

Música de cambra

5 octubre, 2 i 3 novembre

Música al Saló al Teatre Principal.

14 d’octubre

Trio Fortuny amb piano, violí i violoncel al Principal.

11 de novembre

Albert Guinovart (Piano) al Principal.

16 de novembre

Projecte Schubert amb piano i cordes al Principal.

Òpera

19, 21 i 23 d’octubre

Don Giovanni de W.A. Mozart de la Fundació Òpera de Catalunya a La Faràndula.

22 d’octubre

Escola d’Òpera de Sabadell – Don Giovanni de W.A. Mozart al Principal.

2 de desembre

Gala 40 anys d’Òpera a La Faràndula.

Música de cobla

13 de novembre

Somnis de Color de Tenora de la Cobla Simfònica Catalana al Principal.

18 de desembre

75 anys de Música: Concert de Sant Esteve al Principal.

Música

8 d’octubre

Roger Padrós, presentant nou disc, al Principal.

27 de novembre

Rhapsody in Blue de la Banda de Música de Sabadell al Principal.

4 de desembre

Oratori de Nadal de J.S. Bach de la Coral de Belles Arts a La Faràndula.