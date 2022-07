El Sabadell i l’Ajuntament estrenyen vincles

Finalment, i després de molts mesos de negociacions entre ambdues parts, l’acord de col·laboració entre el Centre d’Esports Sabadell i l’Ajuntament és una realitat.

Aquest passat dimecres, l’alcaldessa, Marta Farrés, i el president de l’entitat arlequinada, Esteve Calzada, acompanyats del primer tinent d’alcaldessa Pol Gibert, el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, i el portaveu de Junts per Sabadell i responsable del programa de projecció de Ciutat i Turisme, Lluís Matas, van escenificar a la Nova Creu Alta un vincle per als pròxims anys, amb dues línies ben definides: inversió a les instal·lacions de l’estadi i al Complex Esportiu l’Olímpia, i de patrocini, a través de la promoció de la ciutat –Visit Sabadell–. Aquest darrer es farà públic a partir del setembre.

Enllumenat de la Nova Creu Alta

Part d’aquest acord, el referent a la inversió, l’ajuntament invertirà més de 900.000 euros per tal de “millorar les instal·lacions, perquè ens ho creiem, tenim la responsabilitat de fer-ho i perquè va en la línia de la política esportiva de la ciutat”, tal com va defensar Farrés. Traduït en impactes tangibles sobre el terreny, la part del ‘pastís’ més gran anirà destinada a renovar l’enllumenat de la Nova Creu Alta per unes lluminàries tipus LED, que inclourà el canvi dels llums de l’estadi i la renovació de la il·luminació dels espais interiors, tant els vestidors com els magatzems i sales, per valor de 630.000 euros. L’estadi “no està adequat al futbol professional i, seguint el nostre Pla CES28, que inclou consolidar-nos al futbol professional, és cabdal aquesta millora”, va celebrar el president Esteve Calzada.

En el millor dels escenaris, però, aquestes millores–enllumenat–, no començarien abans del gener del 2023, tal com va detallar Farrés, que va explicar que “el projecte està aprovat. Al setembre iniciarem la licitació i esperem abans d’acabar l’any poder adjudicar-lo”.

Així mateix, també se subvenciona la construcció del gimnàs de l’exterior de la Nova Creu Alta (150.000 euros), habilitar un espai d’oficines d’administració i reunions al Complex Esportiu Olímpia (90.000 euros), i la millora del drenatge de la gespa de l’estadi (40.000 euros). Una inversió, que s’afegeix als 330.000 euros invertits l’estiu del 2020 arran de l’ascens a la Segona Divisió.