Els drons d’una empresa vallesana, en el rodatge de ‘Spiderman’ i ‘Los Vengadores’

Escenes de Spiderman Far From Home, Los Vengadores i The Crown, entre altres grans produccions, han estat gravades per drons d’Octocamvision, empresa vallesana especialitzada en l’enregistrament d’imatges a través d’aquests vehicles aeris no tripulats. La companyia, que va néixer el 2011, s’ha fet un lloc dins de la indústria cinematogràfica i ha aconseguit augmentar la seva facturació més d’un 70% any rere any.

El santcugatenc David Ferré, fundador d’Octocamvision, va començar a treballar en el projecte ja des de l’any 2011. Ell era aficionat al radiocontrol i, de fet, quan era petit ja feia volar helicòpters al camp de vol de Sant Cugat. Fins i tot, va muntar la seva pròpia escola per ensenyar a pilotar-los. La seva vida, però, va fer un gir de 180 graus quan va descobrir els drons. Ferré va decidir comprar-ne un per explorar el potencial d’aquesta andròmina en el camp audiovisual.

A poc a poc va anar creant nous drons i amb la incorporació de Bernardo Sá Pereira a l’equip directiu el projecte va agafar embranzida. El 2014 ja es va constituir oficialment Octocamvision i des de llavors han participat en desenes de rodatges de produccions audiovisuals.

Dificultats a l’inici

“Tot ha anat rodat des que vam crear l’empresa, però els mesos anteriors van ser complicats. No vam començar a cobrar fins al cap de tres anys”, explica David Ferré. Bernardo Sá afegeix que van prioritzar reinvertir allò que guanyaven en millorar els drons que ja tenien i fabricar-ne de nous. “No ha estat fàcil arribar fins on som ara. Hem aconseguit coses impensables com ser la primera operadora de drons en gravar a l’Antàrtida”, detalla. Actualment, Octocamvision està rodant bona part de les escenes de la pel·lícula La Sociedad de la nieve, que arribarà als cinemes a principis de 2024. És un projecte de gran envergadura que els ha portat a rodar a Sierra Nevada i els Andes.

La companyia vallesana ha rodat produccions audiovisuals per Netflix, HBO, Amazon Prime o Apple TV. Els seus drons han estat presents en molts països arreu del món, com ara els Estats Units, Mèxic, Mònaco o Xile, entre d’altres.

Noves línies de negoci

Octocamvision, però, ha decidit buscar noves utilitats als seus drons més enllà del camp audiovisual, que consideren que és “poc escalable”. És per això, que han creat Octocam Maps, una línia de negoci especialitzada en la captació de dades sobre el terreny i pensada, sobretot, per supervisar infraestructures.

D’entrada, una de les branques d’Octocam Maps és la inspecció d’aerogeneradors. L’empresa n’examina uns 6.000 en 15 països europeus, entre els quals hi ha Alemanya, Suècia, Finlàndia o Grècia. També inspecciona plaques solars fotovoltaiques a llocs com Toledo i Càceres i utilitza els drons per captar dades topogràfiques. A banda, participa en multitud de projectes d’R+D amb col·laboració amb diferents empreses de l’Estat.

D’altra banda, la companyia ha desenvolupat un software, que rep el nom de Recloud, que permet una supervisió de la construcció més precisa i ràpida a través de l’escanejat 3D. L’objectiu de la companyia és fer escalar aquesta línia de negoci, i també les altres d’Octocam Maps. Per fer-ho, té previst tancar una ronda de finançament extern abans que acabi l’any. La intenció és reforçar també la presència internacional de la companyia. Actualment, opera en 20 mercats diferents.