“Caldria ampliar l’oferta de lavabos públics”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

“Sabadell tenia anys enrere, a la plaça de les Dones del Tèxtil i a la plaça del doctor Robert, uns lavabos públics que estan tancats o ja no existeixen, el de davant de l’Ajuntament tanca a les 19 h i diumenges no obre, el del Mercat Central només obre en horari de mercat”… És una queixa que interposa Joan Sánchez, veí de Sabadell i que fa anys que li reclama a l’Ajuntament, segons ha expressat el nostre lector. “No he rebut cap resposta, però penso que seria molt encertat destinar uns diners a construir nous lavabos públics perquè la gent pugui anar al bany sense necessitat de consumir a un bar”, expressa Sánchez. El veí proposa que es destini una part dels diners de millora de l’espai públic i millora de la ciutat –reforma dels carrers Sant Joan, Indústria, passeig…– i el manteniment, a projectar alguns lavabos oberts a la ciutadania i s’ampliï l’oferta. De la mateixa manera, considera que “es podrien augmentar llocs de treball amb persones que estiguessin al càrrec del manteniment i neteja d’aquests serveis”. En tot cas, el nostre lector planteja a l’Ajuntament que estudiï ampliar l’oferta i que doni resposta a la seva petició.

Prop d’una trentena d’instal·lacions amb lavabos d’accés públic

El teu Defensor ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell per explorar possibles ampliacions de la xarxa. Segons han justificat fonts municipals, la ciutat compta amb una xarxa de prop d’una trentena d’instal·lacions amb lavabos d’accés públic i de moment no s’ha contemplat instal·lar-ne de nous. N’hi ha, d’una banda, els lavabos instal·lats a Can Gambús, al Parc Catalunya o a la plaça Fidela Renom, en servei i funcionen en l’horari d’obertura establert. Així mateix, les mateixes fonts que a la xarxa d’equipaments públics dels barris s’hi pot accedir en cas de necessitat: mercats municipals, centres cívics i biblioteques. En total, hi ha 25 equipaments i juntament amb els lavabos públics sumen prop d’una trentena d’instal·lacions. De totes maneres, l’Ajuntament no ha tancat la porta: “Si es detectés que la xarxa no fos suficient per cobrir les demandes, s’estudiarà d’instal·lar-ne de nous”, han expressat les mateixes fonts.