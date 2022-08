La ‘ITV’ d’helicòpters, a l’aeroport de Sabadell

L’aeroport de Sabadell, més enllà de les escoles que concentra, buscar ser un referent en el camp de l’aeronàutica i acollir les aeronaus dels serveis d’emergències de Catalunya, també compta amb empreses lligades al sector com Heliswiss Ibérica. La firma catalana té la seva seu, des de fa 20 anys, a la instal·lació vallesana, on fa manteniment i leasing dels aparells. “Són feines molt especialitzades”, apunta el director comercial, Marc Bisbal. L’empresa ha rebut la màxima distinció com a centre de manteniment a l’aeròdrom i planteja ampliar les seves instal·lacions a Sabadell.

Unes tasques que comporten la implicació al voltant d’una trentena de persones, entre mecànics i els coneguts com “aviònics”, és a dir, que es dediquen a l’electrònica i al sistema de navegació, precisa Bisbal. Per això, apunta, “costa molt” trobar aquests perfils i “amb experiència”, remata.

Sigui com sigui, els helicòpters han de passar revisions, ja siguin diàries, quan s’han complet 50, 100 i 600 hores de vol o després d’un o dos anys, cosa que condiciona aquestes feines que poden arribar a ser de mesos.

“Amb un bon manteniment, la vida útil de les aeronaus pot ser molt llarga”, sosté Bisbal. A més, a l’hangar també es fan customitzacions dels aparells. Tot plegat fa que anualment passin una quarantena d’helicòpters. “I el departament de Qualitat de l’empresa fa un control estricte del compliment de la normativa”, per tal de garantir la seguretat, “especialment en un sector com el de l’aviació”, afegeix.

La tipologia de clients, tot i admetre que és un àmbit “VIP”, a més de particulars i operadors comercials, també tanquen contractes amb administracions públiques com poden ser cossos de seguretat. Cal tenir en compte, recorda, que Heliswiss també té centres a Albacete i el País Basc, així que en total dona feina a una vuitantena de persones i compta amb una facturació d’uns nou milions d’euros anuals.

L’impacte de la Covid

Quan pràcticament es va aturar el món al març de 2020 per l’esclat de la Covid-19, això també va afectar la companyia, “nou màquines van quedar aturades”, diu i mica en mica han recuperat l’activitat. “Ha arribat l’increment de preus” per la guerra a Ucraïna, encara que no tant pel conflicte sinó perquè “teníem clients russos”.

“Al voltant d’un 20% del pressupost era de diversos projectes amb Rússia i es van haver de cancel·lar”. Tot i així, Heliswiss està estudiant ampliar les instal·lacions a l’aeroport de Sabadell i és que Airbus Helicopters, el principal fabricant d’aeronaus civils i militars li ha atorgat la màxima certificació.