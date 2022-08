Millores en mobilitat. La directora general de Territori i Mobilitat, Mercè Rius, ha anunciat un increment notable de l’oferta dels autobusos exprés.cat a diferents municipis del Vallès Occidental i Catalunya. El reforç d’aquests serveis de transport es va explicar durant una presentació que va tenir lloc aquest dilluns a Mataró.

Així, la línia e9 (Caldes de Montbui-Barcelona), incorpora tres noves expedicions per sentit, una al matí, una al migdia i una als vespres. A més, l’últim autobús des de Caldes modifica el seu horari per adaptar-se a l’horari de sortida dels treballadors de Mango a Palau-solità i Plegamans. La línia e10 (Sentmenat-Barcelona) incorpora quatre expedicions per sentit en hores punta.

També al Vallès, la línia d’autobús C3 passarà de vuit a vint expedicions diàries en el seu horari de dilluns a divendres a partir d’aquest pròxim dilluns dia 5 de setembre. Alhora, aquest increment inclou quatre trajectes complets Sabadell-Castellar del Vallès-Sant Llorenç Savall i viceversa, i vuit de parcials que fan només el recorregut entre Castellar del Vallès i St. Llorenç Savall i enllacen amb la línia C1 per completar el servei fins a Sabadell.

Per als serveis que requereixen transbordament en direcció a St. Llorenç Savall cal fer l’enllaç a la parada de la plaça d’Europa on els usuaris que venen de Sabadell en el C1 podran baixar i pujar al C3 per acabar el trajecte.