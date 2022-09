Un pregó crític disfressat de teatre

El pregó de Festa Major de Sabadell 2022 ha reivindicat la importància de la cultura a la ciutat i, específicament, del teatre amateur, però també ha sigut crític amb el poc suport de les administracions cap a les entitats que el fan possible. La Joventut de la Faràndula, entitat que enguany ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya com a reconeixement a la seva trajectòria de 75 anys, s’ha encarregat de fer-lo. Enguany ha sigut molt diferent al d’edicions anteriors: no hi ha hagut discursos, sinó que ha sigut una actuació teatral la qui ha donat el tret de sortida a la festa gran de la ciutat.

Des del balcó de l’Ajuntament, més de 30 personatges de les obres teatrals de la Joventut de la Faràndula han participat en el pregó, entre ells que la presidenta de l’entitat, Anna Vidal, que ha estat acompanyada per l’alcaldessa Marta Farrés i els portaveus dels grups municipals. Després que l’any passat el pregó tingués una limitació d’aforament de 300 persones, enguany s’ha pogut celebrar sense cap restricció.

Per això, multitud de sabadellencs s’han apropat a la plaça de Sant Roc per no perdre’s l’espectacle, que no ha deixat indiferent a ningú. Els diàlegs entre personatges han arrencat riallades entre el públic, a la vegada que molts aplaudiments.

Un guió molt ben executat

Els més de 30 personatges, incloent membres de vestuari i tècnics de llum i so —també importants dins dels espectacles teatrals—, han interromput el discurs institucional de la presidenta de la Joventut de la Faràndula. No volien que es deixés res important i han anat posant cullerada a tot el que deia. Tot això, però, des d’una vessant humorística, i sempre dins d’un guió molt ben treballat i executat.

L’espectacle, que ha tingut una duració aproximada de quinze minuts, ha començat amb un diàleg entre dos tècnics de so, que es queixaven d’alguns tics dels actors que fan més complicada la seva feina, i una veu en off que ha donat inici a la representació teatral. A continuació, Anna Vidal ha aparegut al balcó de l’Ajuntament i ha saludat al públic assistent. No gaire temps més tard, però, els personatges malèvols de les obres de la Joventut de la Faràndula (Cruella de Vil, capità Garfi, Jafar, Llop, Bruixa de l’oest i Satanàs), l’han interromput, perquè ells també volien participar en el pregó.

Reivindicació del teatre amateur

Entremig de la interrupció, Vidal ha fet saber al públic que la Joventut de la Faràndula és la primera entitat teatral amateur de Catalunya i que aquest any ha rebut la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva trajectòria. Aquest bonic moment ha estroncat per dos comentaris, un de Satanàs i l’altre de Jafar, que han arrencat les rialles del públic: “Ui, si, la Creu de Sant Jordi. Ja ha sortit el tema… Si ara la donen a qualsevol…”, ha dit el primer personatge. “Jo la puc demanar al geni de la llàntia màgica i ja està! No cal passar-se 75 anys fent teatre per infants!”, ha indicat el segon.

Anna Vidal ha decidit fer-los entrar a tots dins del l’edifici consistorial. Poc temps més tard, però, han aparegut els personatges bons (Dorothy, Fada, Ase, Gallina, Hansel, Alícia, Pinotxo, Blancaneus, Rovelló Nan, Remi, Gretel, Aouda, Massagran, Cent peus, Patufet, Lluquet i Rapunzel, Peter Pan). Cadascú ha dit una mica la seva, però en general els missatges principals han estat d’agraïment cap a les persones que han donat suport a la Joventut de la Faràndula i al conjunt d’entitats que fan teatre amateur a la ciutat després de l’arribada de la pandèmia.

Els personatges també han recordat que Sabadell serà capital de la Cultura Catalana d’aquí a dos anys i han aprofitat el moment per instar l’Ajuntament que destini recursos a la cultura cada any i no només el 2024. “Sabadell, és i serà, ciutat de cultura. El 2024 i tots els que vinguin!”, ha dit una modista de l’entitat teatral, que s’ha afegit a la festa.

Xiulada al SurfCtiy

Així mateix, el pregó ha tingut un moment especialment tens. Un dels personatges ha nombrat el Surfcity, la piscina d’onades que està previst construir a Sant Oleguer. El públic assistent ha dut a terme una sonora xiulada en desaprovació del projecte.

Per acabar amb l’actuació, el conjunt d’artistes han recordat el conjunt d’activitats de la Festa Major i han animat als sabadellencs a sortir al carrer a gaudir de la celebració. El públic ha acomiadat als membres de la Joventut de la Faràndula amb un sonor aplaudiment.