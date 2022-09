Àngel Viñeta: “Els socis som els propietaris del Club i hem de recuperar aquesta propietat que no tenim”

El sabadellenc Àngel Viñeta és soci de l’entitat centenària des de fa quaranta-set anys. President de la secció d’atletisme i triatló (1992-2002) sota el mandat de Carles Ibars, i vicepresident durant la presidència de Miquel Torres (2011-2016), es defineix com un “home de club”.

Vinculat en diverses juntes, però mai com a president. Què l’ha fet decidir fer el pas? He fet tots els papers de l’auca i conec bé tot el club des de tots els punts de vista. Em sento preparat per ser president i amb el meu equip estem convençuts que ara és el moment. El soci sap qui és perfectament l’Àngel Viñeta.

Quin és el perfil de l’equip que encapçala? És gent de màxima confiança. Persones que pots trobar diàriament al Club Natació Sabadell, tant a les instal·lacions de Montcada com a Can Llong, fent vida al Club. Coneixem pel nom i cognom els socis i els treballadors. Venim a reflotar el club.

Quina és la proposta d’Àngel Viñeta per atraure el vot del soci del CN Sabadell? Els socis som els propietaris del club i hem de recuperar aquesta propietat que no tenim. Ara l’única cosa que rep el soci és un menyspreu, cobrant una quota íntegra quan cada vegada hi ha més instal·lacions tancades. Volem recuperar tots els espais i serveis, tant als del carrer dels Montcada com a Can Llong: no pot ser que a la Gran Via no es pugui dinar ni sopar, per exemple, o que tinguem unes instal·lacions, les del carrer dels Montcada en aquest estat deplorable. Una de les primeres coses que volem fer si guanyem és canviar la coberta de la piscina globus, que està en un estat semiruïnós, millorar la seguretat dels vestidors dels dos centres i el manteniment de les màquines d’ambdues instal·lacions.

Parla de “recuperar aquesta propietat”, des del seu punt de vista, què ha passat fins ara? La Junta actual és elitista. Es dirigeix a les llotges del waterpolo i poca cosa més. No se’ns ha explicat perquè s’han tancat serveis bàsics o que s’aplicaria l’IPC del mes de juliol, que ha estat d’un 10,4%. No discutim la seva aplicació, però hauríem agraït una comunicació prèvia. Per a famílies senceres mantenir la seva condició de soci és un esforç molt important.

Com “reflotarà el club”? Quina serà la seva política? L’entitat travessa un moment econòmic difícil, on els darrers dos exercicis s’han tancat amb pèrdues, el de l’exercici 20/21 de 585.923 euros. Si guanyem farem una auditoria independent i després analitzarem per on hem de començar. Hem d’incrementar el nombre de socis, ja que actualment no és el que hauria de tenir per ser viable. A ningú se li escapa que les despeses més elevades estan en els equips professionals. Considerem que els serveis han de ser propietat del club i revisarem tots els contractes. Per què externalitzar un servei si després ha d’estar tancat?

No explica com vol revertir la situació ni quin gir prendran els equips de waterpolo. Encara som precandidats, a partir del dia 11 d’octubre, si passem el tall, presentaríem el programa i començaríem a parlar amb el soci. Volem apostar per la gent de casa i no volem utilitzar eslògans que no s’han dut a terme. Si hem de fer fitxatges, que siguin per marcar la diferència, si no amb la gent de casa.

Pot assegurar Àngel Viñeta que no apujarà la quota de soci? Sí. Històricament, sempre que s’han apujat, el Club ha tingut un nombre important de baixes. També mirarem d’ajustar-nos el màxim possible amb tots els serveis que es cobren a banda, mirant de rebaixar el seu import.

Tot i no desvetllar el programa, ni explicar quines seran les accions que durà a terme, és optimista per superar els avals? He estat treballant amb el Miquel Torres, durant el 2011 i el 2016 i sempre l’hem passat. Ara l’encapçalo jo i he estat una de les persones que més treballat en el tema dels avals. Soc optimista i la gent que m’envolta em dona molta força.

En el cas de superar el tall, intentarà de sumar esforços amb altres candidats?

Parlaré amb tothom, amb els precandidats que s’hi presenten per primera vegada, perquè no tinc cap inconvenient amb l’Antonio Ortiz ni amb el Joan Reixach. A hores d’ara no hi ha res tancat, ni la meva junta. Amb el Claudi Martí no hi parlaré.

Com li agradaria que fos el Club d’aquí a sis anys? M’agradaria que el Club Natació pogués tornar a situar-se a prop dels 30.000 socis, els que tenia el 2016. Així mateix, que el soci gaudeixi de totes les instal·lacions obertes al 100% i recuperar l’ambient familiar d’esport i salut.