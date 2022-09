Les festes majors dels barris tornen després de l’estiu

L’estiu ja es va acostant al final. Després d’intensos mesos de calor, vacances i encara amb la recent ressaca de la festa major de Sabadell hi ha barris on la xerinola no ha fet més que començar. Parlem de Gràcia, la Plana del Pintor, Torre-romeu i Can Llong-Castellarnau. Els 4 han celebrat els seus dies grans durant el cap de setmana del 16 al 18 de setembre.

Gràcia: Cultura popular i reivindicació veïnal

Les festes a Gràcia van començar amb un pregó concís: El pediatre es queda al barri. I és que el veïnat ja ha mostrat en diverses ocasions la seva negativa a la proposta de Salut, que vol traslladar la pediatria del CAP Gràcia al Centre. “Continuarem mobilitzant-nos fins que ens escoltin”, explicaven al Diari.

Pel que fa a les activitats el dissabte va tenir com a plat fort la cercavila gegantera i la botifarrada. Els gegants van arrencar la tarda amb el ball de la ceba i un recorregut pels carrers del barri fins a la plaça del Treball. Just després va ser el torn del sopar on es van servir 400 botifarres. La presidenta de l’associació de veïns, Teresa Llamas, es va mostrar molt emocionada: “Patiem per la pluja, però està anant tot molt bé és una gran alegria veure a tanta gent participant amb entusiasme”.

La paella triomfa a la Plana del Pintor

Un any més la tradicional paella de Carlos González ha aplegat una gran quantitat de veïns del barri. Enguany s’han servit 450 racions, fetes amb productes de gran qualitat i comprats als comerços de la Plana. Entre les principals activitats han destacat els jocs infantils, la missa rociera i l’homenatge a la gent gran.

Activitats infantils i escuma a Torre-romeu

A Torre-romeu la diversió va anar a càrrec de Jaume Barri. L’humorista es va encarregar de fer gaudir als més petits amb la seva música i activitats. Fins i tot va involucrar a pares i mares en un dels seus jocs. Més endavant va continuar amb una coreografia i l’esperada festa de l’escuma, que va concloure amb una ruixada d’aigua. Les actuacions musicals i la cloenda a càrrec dels Diables de La Creu Alta han estat els plats forts d’enguany.

Botifarrada i motor a Can Llong-Castellarnau

Als barris de Can Llong-Castellarnau les grans protagonistes han estat les botifarres i l’exhibició de motos antigues. El primer acte ha concentrat, de bon matí, a uns 150 veïns al parc de Can Llong. El segon ha acostat la passió pel motor al barri, enguany sense cap restricció. El cabaret organitzat per Merche Lois i Show San Miguel també ha congregat a una gran quantitat de veïns.