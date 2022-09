Sabadell tindrà una nova seu de serveis socials als Merinals

La zona de Ponent de Sabadell tindrà una nova oficina de serveis socials al carrer del Brasil, 18, dels Merinals, adreçada als veïns d’aquest barri, de Can Rull i Can Llong.

De moment, ara s’haurà d’adequar el local on estarà instal·lada. Es tracta d’un espai que l’Ajuntament ha llogat a l’Incasòl amb opció de compra, i el consistori hi preveu invertir uns 221.200 euros per adequar-lo. Les obres sortiran a licitació en les pròximes setmanes.

Les obres contemplen millorar l’accessibilitat al local amb una nova rampa d’accés i es reformarà tot l’interior. S’instal·larà un conjunt doble de portes automàtiques i se substituiran les fusteries de la façana lateral. El projecte també preveu enderrocar els envans i substituir el fals sostre actual per afavorir el confort tèrmic, mantenint l’entrada de llum natural a la majoria d’espais. A dintre de l’equipament, els diferents espais estaran separats per envans lleugers amb aïllament acústic, garantint la privacitat de tots els usuaris.

Nova estructura

El nou equipament forma part de la xarxa de set espais que l’Ajuntament està desplegant per tota la ciutat, amb el nou model que treu els serveis socials dels Centres d’Atenció Primària (CAP) i els dota d’un espai propi. Els espais on s’ubiquen ara els serveis socials són locals comprats o llogats pel consistori, com és aquest cas, el de la plaça de la Sardana (Centre) i el del passeig dels Almogàvers (la Creu de Barberà). O bé en centres cívics, com són els casos de Torre-romeu, Can Puiggener, Can Llong i Can Deu.