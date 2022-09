Investiguen si van filtrar l’expedient del SurfCity de forma “il·lícita”

La campanya contra el SurfCity li podria sortir cara a l’Adenc. L’entitat va publicar tot l’expedient de la piscina d’onades a la seva pàgina web com un gest de “transparència” davant “l’opacitat” del Govern municipal. Els ecologistes van difondre els documents oficials tal com estaven: hi apareixien noms i cognoms de funcionaris de l’Ajuntament de Sabadell i de l’equip inversor del projecte.

Segons ha pogut saber el Diari, la delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament ha instat l’Adenc a retirar els informes i la resta de la documentació sobre la piscina d’onades de forma “immediata”. Segons la responsable, aquesta publicació és “il·lícita” perquè no va comptar amb el consentiment de les persones que hi apareixen.

L’advertència no queda aquí: eliminin o no l’expedient de la web, la responsable de protecció de dades considera que la filtració constitueix una infracció molt greu, que podria ser sancionada amb les multes més elevades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’Adenc s’enfrontaria a una sanció d’entre 300.001 i 600.000 euros, segons estimi l’organisme estatal.

D’on va sortir l’expedient?

L’Ajuntament es pregunta: com van arribar els documents en mans de l’Adenc? Els ecologistes disposaven de la documentació sense haver fet una petició formal al departament de Transparència i Bon Govern ni haver consultat l’expedient en cap moment, les úniques maneres d’accedir-hi “de forma legal”, segons apunta la delegada. Els únics que poden consultar tota la informació són el Govern i els grups municipals.

La delegada de Protecció de Dades dóna deu dies a l’Adenc perquè digui qui li va donar. “No contemplem l’opció que una entitat com aquesta no col·labori per aclarir la difusió il·legal de dades personals de treballadors i ciutadans”, assenyalen fonts municipals. La publicació va caure com un gerro d’aigua freda dins de l’Ajuntament, especialment entre els tècnics que van poder llegir els seus noms entre la documentació. La corporació municipal ha posat els serveis jurídics a disposició dels funcionaris per si volen emprendre mesures legals.