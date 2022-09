Quins són els riscos de l’empresa familiar?

A l’empresa familiar sovint hi ha problemàtiques internes que fan que la companyia no prosperi com hauria de fer-ho. La Cambra de Comerç de Sabadell va organitzar ahir una conferència, sota el lema Riscos de l’empresa familiar: Com anticipar-se, per donar algunes claus per evitar aquest desenllaç. El conseller delegat de Family Counselors, Julio Cazorla, en va ser el ponent. La xerrada va tenir molt bona rebuda: més de 50 persones van assistir-hi.

Cazorla va detallar que la falta d’una visió clara dels objectius empresarials i les divergències i discrepàncies familiars en la visió estratègia de futur són els principals motius pels quals algunes empreses familiars no acaben de funcionar. La setmana vinent hi haurà una segona conferència relacionada amb l’empresa familiar i se centrarà sobretot en com s’ha de preparar el relleu generacional.