Crítiques per la brutícia dels coloms a Ca n’Oriac

“Cada cop hi ha més coloms. És impressionant la quantitat d’aus que hi ha al barri”, explica la Palmira Gabernet, secretària de l’associació de veïns de Ca n’Oriac i veïna del barri. L’entitat veïnal ha recollit queixes de desenes de veïns que reclamen una solució al que ells consideren “una situació insostenible”. A banda, asseguren que hi ha molts veïns que alimenta aquestes aus i això implica un increment de la seva presència al barri.

Els veïns han mapejat els carrers més afectats: carrer de Josep Esquirol, plaça Virreis, plaça de Príncep de Viana, ronda de Collsalarca, carrer de Peguera, carrer Bonaigua i plaça d’Espanya. “Hi ha centenars de coloms” assegura Loli Castejón, una de les veïnes afectades. Juan Ricardo, un dels veïns afectats, assegura que “hi ha molts blocs de pisos amb aquest problema” i que han hagut de posar fil a l’agulla: els veïns han instal·lat unes proteccions de vidre als seus balcons i finestres per evitar que hi reposin els coloms.

“Hi ha excrements per tot arreu: façanes, cables, terra… i això s’ha de solucionar”, demana en Carlos Ayaviri, que resideix a la plaça de Príncep de Viana. “És un niu de brutícia”, lamenta la Palmira Gabernet.

En aquest sentit, demanen a l’Ajuntament que controli la presència d’aus al barri i que sancionin més severament les persones que alimenten aquests animals. “Si els camions d’Smatsa utilitzen manguera per netejar el terra, no és suficient. Les façanes estan plenes d’excrements, no podem tenir plantes, és un fàstic”, apunta Palmira.

L’Ajuntament hi preveu actuar

L’Ajuntament de Sabadell té una ordenança reguladora de la tinença, el benestar i la protecció dels animals de Sabadell. Entre altres coses, regula aquest aspecte i apunta que està prohibit alimentar els coloms. La nova ordenança de civisme ho penarà amb multes d’entre 751 a 1.500 euros.

“Els coloms proliferen en funció dels aliments que tenen a l’abast i és fonamental no donar-los menjar ni deixar restes al seu abast”, sostenen fonts municipals, que asseguren que no s’ha rebut cap denuncia al departament de Salut d’aquest cas. Així i tot, destaquen que contemplen actuar a Ca n’Oriac per donar-hi resposta.