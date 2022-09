La ruta feminista ‘Stop Bretxa Salarial’ ha fet parada aquest dijous a Sabadell de la mà d’Esquerra Republicana. Una conversa distesa i interactiva entre la regidora a l’Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, i l’assessora d’imatge Marta Pontnou, per posar damunt de la taula veritats que tots coneixem, però que a vegades costen d’escoltar. En una xerrada sense embuts s’ha abordat la problemàtica de la bretxa salarial entre homes i dones: un greuge laboral que, de mitjana, fa que les dones cobrin 6.000 euros menys que els homes cada any.

De l’acte, que ha comptat amb la participació activa dels assistents i un joc virtual, també se n’han desprès altres xifres igualment demolidores: un 92,5% de les dones han de demanar una excedència per a tenir cura dels fills, o bé, que set de cada deu contractes a temps parcial pertanyen a les dones. Un dels motius de la conversa era fer arribar a tothom la sensibilització en matèria de gènere a través de campanyes i exposicions itinerants.

Tanmateix, s’ha fet èmfasi en la importància de buscar solucions per a capgirar aquesta situació que, segons les xifres del partit, perdurarà 257 anys més si no es pren cap mesura al respecte. Com ha subratllat la regidora d’esquerra a Barcelona, aquests remeis haurien de girar entorn de “la corresponsabilitat en les tasques de cura, de situar aquests temes a l’agenda política i de lluitar pels drets laborals”. Unes premisses sobre les quals el partit treballa mitjançant diferents mesures, com la creació d’un servei de cangur públic o la ratificació del conveni 189 OIT per a les treballadores de la llar i de les cures.

Què és la bretxa salarial exactament?

Alamany, a tall de presentació, ha recordat que “la bretxa salarial no és el mateix que la discriminació salarial”. El segon concepte es produeix quan el greuge entre l’home i la dona es produeix quan ocupen una mateixa posició laboral, un fet totalment il·legal. “El que no és il·legal i és molt més subtil és la bretxa”, ha indicat la regidora de l’ajuntament barceloní: “és la desigualtat pel que fa als salaris, els homes acostumen a ocupar posicions més remunerades, i de més influència”.