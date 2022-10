Els experts en medicina estètica de Policlínic Sabadell ens expliquen el per què dels ompliments amb àcid hialurònic

L’àcid hialurònic és la substància del nostre organisme encarregada de cuidar la pell. A partir dels 35 anys, la quantitat d’àcid hialurònic en el nostre cos comença a reduir-se progressivament fins a ser insuficient. És aquí quan la pell es deshidrata, perd elasticitat i comença a envellir notablement. Encara que l’edat és el motiu principal de la pèrdua d’àcid hialurònic, els canvis de temperatura i l’exposició solar també afecten.

L’àcid hialurònic és una substància transparent que actua com una esponja: atreu i reté l’aigua en les nostres cèl·lules, per hidratar la pell, i estimular la creació de col·lagen, per a regenerar-la. En ser una substància natural que tenim al cos, podem reposar-la fàcilment. Però, on apliquem el tractament d’àcid hialurònic?

Els ompliments

El tractament d’àcid hialurònic més recomanat és per a les arrugues facials. Especialment en el contorn dels ulls, en els pòmuls, en les arrugues labials, peribucals o “codi de barra”. Aquetes són unes zones notablement afectades per la pèrdua d’àcid hialurònic i la seva regeneració és ràpida i eficaç.

Llavis

Una bona actuació facial té en compte les proporcions dels llavis amb la resta de la cara. Aplicar àcid hialurònic en aquesta zona no significa engrossir-la directament, sinó perfilar i definir els contorns. Amb l’objectiu que l’acció aconsegueixi efectes naturals i atractius.

Ulls

El contorn dels ulls és una àrea important, sobretot amb les famoses “potes de gall”, aquestes arrugues en els angles externs dels ulls. Un altre problema important en aquesta zona és l’aparició d’ulleres, que han de tractar-se amb molta delicadesa tècnica, per l’absorció i captació d’aigua. És una zona més complicada de tractar però no per això menys eficient.

Pòmuls

Millorem el contorn facial i el volum mitjançant abordatges indirectes, de manera que influïm en els vectors de tracció de la pell, aconseguint naturalitat.

Solc nasogenià

Aquest solc que està entre els llavis, l’ala nasal i la galta, tendeix a pronunciar-se amb l’edat, no sols per la pèrdua pròpia d’hidratació i volum, sinó per efecte de la caiguda dels teixits (pell) adjacent en pòmuls. Per tal raó, s’aconsegueix emplenar donant jovialitat al contorn facial.

Els tractaments de bellesa ens pugen l’autoestima, augmenten la nostra confiança i ens fan veure i sentir-nos millor. Això és el que ens expliquen els pacients que s’han realitzat tractaments de bellesa a Policlínic Sabadell Rambla i Policlínic Sabadell Paddock i que en temps rècord han vist desaparèixer les seves arrugues i obtingut una pell radiant.

