Els cossos de seguretat i d’emergències continuen les tasques per trobar José Cañete Cabello, el veí de Sabadell de 74 anys desaparegut el passat 4 d’octubre. Unitats de Seguretat Ciutadana i d’Investigació dels Mossos, juntament amb la Policia Municipal, Agents Rurals i Bombers treballen per trobar l’home, que té alzheimer, va indocumentat i sense telèfon.

“Encara tenim esperances de trobar-lo amb vida”, explicaven aquest dilluns fonts dels Mossos. Estan buscant en zona urbana i també en els boscos propers a la ciutat, se’l busca per terra i per aire –mitjançant helicòpters i drons–. Així mateix, estan revisant imatges de llocs concorreguts, com estacions de tren. També s’ha inspeccionat la segona residència que té a la província de Tarragona, on no se l’ha trobat.

En Jose va desaparèixer el 4 d’octubre a Sabadell. Ajuda’ns a trobar-lo

