La presència d’aficionats arlequinats al Johan Cruyff: de 2.000 a 250

“Això és la Nova Creu Alta”, va ser un dels càntics més repetits en l’últim antecedent entre el filial blaugrana i el Centre d’Esports al Johan Cruyff. Més de 2.000 seguidors sabadellencs van tenyir les graderies dels colors blanc-i-blaus més enllà de l’esperpèntic episodi viscut a la zona de la tribuna principal. Va ser una autèntica invasió arlequinada, només comparable a dues cites molt concretes a l’antic Mini Estadi: les temporades 85/86 (amb l’ascens a Primera en joc) i la 2011/12 en el retorn al futbol professional i el recordat golàs de Juvenal.

Només cinc mesos després, la previsió d’aficionats del Sabadell al Johan Cruyff és d’uns 300. A les oficines de la Nova Creu Alta s’havien venut un total de 250 localitats i caldrà afegir els socis que puguin tenir accés a algun carnet del FC Barcelona o comprin l’entrada a les mateixes taquilles de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Aquesta vegada no hi haurà problemes per accedir a qualsevol zona del camp.

Tot i que gaudir del suport d’uns 300 seguidors fora de casa és un luxe, la diferència respecte a la temporada anterior es prou significativa. Manen les circumstàncies i també les sensacions. El duel de fa cinc mesos tenia una transcendència gairebé decisiva per aspirar al play-off al futbol professional per ambdós equips. El Sabadell de Pedro Munitis, després d’una segona volta espectacular, arribava en una dinàmica molt positiva i va saber imposar el seu joc basat en la solidesa per guanyar per 0-2, amb gols de Jacobo, de penal forçat per Aarón Rey, i Kaxe al final, per fer embogir la graderia arlequinada.

Els jugadors fins i tot es van fer fotos d’equip a la gespa amb l’afició de fons. Una imatge impressionant que serà molt difícil de repetir. Ara, la situació és ben diferent, sobretot en clau arlequinada. L’equip començarà el partit en zona de descens davant un rival que no ha cedit cap punt com a local. En canvi, el Sabadell encara no ha sumat com a visitant i ha encaixat 8 gols en tres sortides.

Només cinc victòries

El feu del filial blaugrana no ha estat històricament gaire favorable al Sabadell, que només ha pogut guanyar en cinc de 26 visites. Al Mini Estadi es va estrenar amb un contundent 4-1 en la temporada 82/83 i el primer triomf no va arribar fins a la temporada 85/86 (Segona A). Això sí, una victòria d’enorme valor, en plena cursa cap a Primera Divisió. Un gol de l’asturià Joaquin Villa va ser suficient.

La segona (0-2) també va ser en una temporada (2000/01) amb premi. En aquest cas, el play-off d’ascens a Segona A sense èxit. Un doblet d’Antonio Carnero davant el porter Reina en només tres minuts va provocar l’èxtasi dels aficionats sabadellencs. Pere Valentí Mora era el tècnic.

El retorn del Sabadell al futbol professional en la temporada 2011/12 amb Lluís Carreras va provocar un massiu desplaçament al Mini, omplint el Gol Nord. El gran gol de Juvenal va permetre assolir la tercera victòria. La quarta, i última al Mini, va ser a la 15/16 amb Miguel Alvarez i gols d’Alcañiz, Agus Medina i Bruno Vinicius (1-3). Aquest dissabte, el Sabadell de Gabri Garcia buscarà la sisena i segona al Johan Cruyff després del 0-2 de la passada temporada.