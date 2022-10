Crítiques d’ERC, la Crida i Cs als pressupostos de Sabadell

Aquest dimarts es va presentar el pressupost de Sabadell per al 2023, que creixerà fins als 266 milions d’euros, un 5,3% més que enguany. ERC, la Crida i Ciutadans han criticat l’opacitat de l’executiu en la confecció d’uns comptes que, coincideixen, no responen a les necessitats de la ciutadania i que, a més, s’han elaborat sense buscar consensos.

Optimisme a Junts

Junts per Sabadell, soci extern de l’executiu, espera que es puguin aprovar els comptes de manera definitiva un cop es tanqui l’acord amb el PSC. El portaveu de la formació i alcaldable de Sabadell, Lluís Matas, es mostra optimista sobre la possibilitat que el pressupost arribi a bon port, ja que hi ha sintonia en els punts clau de les partides pressupostàries. Els principals eixos de la proposta són el programa de transformació urbana de l’àmbit Gran Via-Ripoll i el programa de Promoció de la Ciutat i Turisme. En aquest sentit, la neteja urbana, la gestió de les plagues i insectes i la salubritat a la via pública, a més de la reforma de la taxa de residus o el problema de l’amiant, són alguns dels punts sobre els quals encara s’està treballant. “Qui s’ha d’estrènyer ara el cinturó és l’Ajuntament, i no traspassar aquesta pressió fiscal als veïns de Sabadell”, reclama Matas.

Crítiques dels grups municipals

La resta de grups municipals coincideixen a assenyalar com a simptomàtic que la fotografia comuna dels últims anys no s’hagi produït en aquests pressupostos, els últims abans de les eleccions municipals del 2023.

Èlia Soriano-Costa, portaveu adjunta d’ERC a l’Ajuntament de Sabadell, considera els pressupostos una “oportunitat perduda per transformar la ciutat”, lamentant que el que es va vendre com un pacte de les esquerres, no ha estat realment així. “És la constatació del fracàs de quatre anys de polítiques que no estan pensades per la gent ni per reduir les desigualtats”.

Per la seva banda, la Crida per Sabadell adverteix que és un pressupost que busca ser de continuïtat sense tenir en compte el context actual. A més, el partit qüestiona l’opacitat amb la qual s’ha elaborat. “Ens donaran 10 dies per poder mirar-nos tota la informació, cosa que demostra que el govern no està obert a cap negociació o aportació”. A un any d’arrencar el projecte de la capital de la cultura catalana, avisen, encara no se sap d’on trauran els diners, posen com a exemple.

Finalment, el regidor de Ciutadans, José Luis Fernández, qualifica els pressupostos com a “irreals” i argumenta que els números es forcen perquè surti un equilibri que és “impossible”. “Són uns comptes massa optimistes i saben que no es complirà, però no ho volen dir en aquest moment a les portes de les eleccions municipals”, sentencia.