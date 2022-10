Alta presència de Covid-19 a les aigües residuals de Sabadell

La xarxa de vigilància de la Covid-19 ha detectat una forta circulació del virus a les aigües residuals de Sabadell a la depuradora de Sant Pau de Riu-sec. Una tendència que va a l’alça a la nostra ciutat, i també a la resta de Catalunya: el 44% de les depuradores del país detecten un índex elevat del virus.

Els experts, però, fan una crida a la calma: “Estem a la lliga dels refredats i les angines, però no de pneumònies”, sosté Manel Cervantes, cap del servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí. Per a fer-nos una idea de la magnitud dels contagis, a la depuradora de Sabadell ara es detecta més circulació de coronavirus que a l’octubre de l’any passat, en plena sisena onada.

El virus està circulant molt, així ho demostren les dades. Segons els registres de l’hospital, s’han triplicat els contagis en dos mesos. “El virus ha començat a circular més per la població”, assegura Cervantes.

Però la pujada no és tant espectacular i ha quedat estabilitzada. Si a principis d’any es detectaven 250.000 casos setmanals a Catalunya de les noves soques d’Òmicron, ara se’n detecten fins a 10.000 de les recents variants (BA.4 i BA.5). “Encara no ha pujat tant”, destaca el doctor.

L’expert sosté que les onades de contagis de la tardor no han estat tan fortes com la de desembre i gener, ni del 2020 ni del 2021. “L’hivern serà la prova definitiva“. Així i tot, les previsions estan molt allunyades del que un dia la Covid va ser. “Amb una mortalitat tan baixa com l’actual, ni que els casos pugin serà tan dur com la primavera del 2020 o l’hivern del 2021”, preveu Cervantes.

Ara bé, es mostra preocupat per dos factors. D’una banda, com afectarà a la gent de més de 80 anys i a les persones amb problemes de defenses. I d’altra, que es doni una mutació de la soca de Covid que sigui més agressiva i que no respongui a la vacuna. “Hem d’estar pendents”, conclou.

Sistema en marxa des del 2020

El control de la Covid a les aigües residuals no ve de nou. Sabadell es va convertir, l’any 2020, en escenari d’un nou sistema per controlar la presència de material genètic de Covid-19 a les aigües residuals de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Pau de Riu-sec, l’estudi REVEAL, que tenia com a objectiu quantificar la presència del virus. Des del novembre de 2021, SarsAigua controla les variants del virus a les aigües residuals de Catalunya.