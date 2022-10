Crim de l’Héctor: tornen a arxivar el cas per falta de proves

Qui va ser o van ser els assassins del jove Héctor Balmayor, assassinat a Sabadell el 29 de juny del 2019? Aquest divendres, segons ha avançat La Vanguardia, la jutgessa ha decidit tornar a arxivar el cas en considerar que “no existeixen mitjans de prova suficients” per mantenir la imputació dels dos sospitosos. Segons el citat mitjà, les proves d’ADN practicades als dos sospitosos han donat un resultat negatiu i no concorden amb els perfils genètics trobats en dos gots de plàstic que van ser trobats a l’escena del crim, al carrer de Gràcia.

Aquesta resolució arriba després que el passat mes de juliol, tres testimonis identifiquessin “sense cap mena de dubtes” la parella que l’hauria apunyalat mortalment per després abandonar-lo, segons la interlocutòria a què va accedir La Vanguardia.

EL CAS DE L’HÉCTOR, ARXIVAT PER SEGONA VEGADA

El cas de l’Héctor s’arxiva per segona vegada, després d’arxivar-se l’any 2019. Entre els sospitosos, hi havia un home que es troba des del març del 2021 en presó preventiva a Lledoners per un delicte amb violència i lesions. Mossos d’Esquadra van difondre la gravació de les càmeres de videovigilància moments abans que rebés una punyalada a l’artèria femoral. La policia catalana seguia la pista de l’home i la dona que es veuen a la gravació. Malgrat l’existència del document audiovisual, el crim va quedar sobresegut de manera provisional el passat mes de febrer del 2020 perquè no es va poder identificar l’autor material de l’apunyalament mortal. Així, la difusió de la gravació de les càmeres de videovigilància just abans de l’assassinat i la incorporació d’un nou sistema informàtic per traduir les imatges enregistrades no van ser suficients per identificar l’autor material i per evitar-ne l’arxivament provisional.