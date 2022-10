S’estén el ‘Castaween’?

El debat continua obert. La castanyada, festa popular tradicional, ha vist com a la taula castanyes, panellets i moniatos conviuen avui amb carbasses i caramels característics de Halloween. La tradició s’aclimata als nous temps, mentre que alguns opten per celebrar una espècie de carnestoltes apocalíptic en ple mes d’octubre.

Broma o regal? S’acosta el 31 d’octubre i a casa nostra ens hem acostumat al fet que les castanyes i els panellets arribin a les llars acompanyats de disfresses i carbasses. Cada dia són més els sabadellencs que opten per donar un toc terrorífic a la castanyada, segons coincideixen diversos botiguers de la ciutat.

Paga o plora, crit o confit, broma o regal? Són fórmules que s’estenen als carrers adaptant la versió del trick or treat. Un joc que es consolida mentre alguns avisen que el Halloween fa minvar la tradició catalana. “L’any passat ja no hi havia restriccions, però la gent encara no es va animar del tot. Aquest any ho ha petat”, detalla la Leticia, de la botiga Juguettos de la Rambla. Amb 20 anys al sector, admet que cada vegada creix més la tradició del Halloween. A més, analitza, molts nens s’estan disfressant de personatges que no són pròpiament de terror.

“El que més s’ha venut és el maquillatge. És una festa molt casolana. Ulleretes, diademes i tot aquest tipus de complements triomfen”, radiografia. Els compradors també han demanat àngels. A l’hora de disfressar-se, els clàssics no fallen. “Les bruixes són les disfresses que més hem venut”, manifesta. A la botiga, el Halloween ha anat guanyant a poc a poc terreny. “Abans no veníem disfresses. Cada cop hi ha més demanda i fins i tot aquest any hem fet una mica curt. No esperàvem aquest boom”, admet pocs dies abans de la celebració.

“Aquest any la gent està molt animada”

L’Elsa, de la botiga Vidal Papers, a la Rambla, coincideix a analitzar que aquests dies es nota més que l’any passat l’arribada de la castanyada i el Halloween. “La gent està molt més animada”, observa. El local s’ha convertit en una botiga terrorífica, amb fantasmes i bruixes observant l’escena, fent un passadís del terror al voltant de les escales. “Les disfresses, en general, són un article que es ven durant tot l’any”, reivindica des del soterrani de l’establiment, ambientat per a l’ocasió.