El festival elPetit arrenca amb grans dosis de llum i color

La 18a edició del cicle d’espectacles i tallers per a primera infància, el festival elPetit, ja ha començat. Una de les seves primeres actuacions s’ha celebrat aquest cap de setmana a La Sala Miguel Hernández amb l’espectacle KLeuR+. L’obra, organitzada per la companyia holandesa Dadodans està dirigida per Gaia Gonnelli i protagonitzada per Candela Murillo.

Un món de creativitat

Amb un públic principalment infantil, la cita ens rep amb una sala amb boles de metall i unes teles blanques a dalt de l’escenari. De sobte, ens apareix l’artista. Amb una música suau i senzilla va dansant i fent acrobàcies davant la mirada atenta de petits i grans. Amb un gran moviment i expressivitat corporal, va jugant amb les boles de metall: el seu moviment, la gravetat i els reflexos que produeixen.

Color i pintura entren a escena

Instants després apareix pols de colors i la tela canvia de to. L’artista hi juga amb les textures, la va escampant i fa algunes figures traçant formes i una mena de línia que pot recordar a un camí. És un acte que ho modifica tot, i és que la tela blanca de l’inici es va tenyint. Donant pas a una part més intensa i visual.

Més endavant és el torn de la pintura blava, es va fent com un descobriment dels elements. Primer, l’artista se sorprèn en veure’ls i després hi juga. Amb la pintura es va embrutant, generant sorpresa i somriures als més petits. Abans de fer cada acció mira al públic, com si els parles amb la mirada burleta avisant que alguna cosa passarà. I a poc a poc, es va impregnant de la pintura de dalt a baix.

La performance ens deixa amb una tela completament pintada, de formes i pols de colors. Després d’un gran aplaudiment és el torn dels més menuts. I és que, un cop acabat l’espectacle es permet que el públic pugi a l’escenari a jugar amb els colors i la pintura. I això només és el principi, el festival elPetit no ha fet més que començar.