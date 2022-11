MAPA: L’Ajuntament de Sabadell farà obres prop de casa teva el 2023?

El pressupost de Sabadell per al 2023 ja ha rebut la llum verda del ple municipal. Entre tanta paperassa i números, hi figuren 23,8 milions d’euros en noves inversions i obres públiques. Una gran partida que s’haurà de passar del paper als carrers i equipaments de la ciutat. On aniran aquests diners? A quines polítiques es destinaran? Quins barris en sortiran més beneficiats?

D’entre el llarg llistat d’inversions, destaquen dues grans obres públiques: una en curs, el nou Pavelló dels Merinals (4 milions d’euros), i una pendent d’adjudicació des de fa mesos, el Portal Sud, l’accés viari que s’ha de crear entre la C-58 i la Gran Via, que compta amb 3,3 milions d’euros de despesa per a l’any vinent. Aquestes obres, juntament amb la construcció de l’escola d’hostaleria a l’antiga fàbrica Sallarès Deu, donen algunes pistes sobre les prioritats del Govern municipal.

El Diari ha analitzat les partides per saber a què es destinaran –en quines polítiques– i on –a quins barris–. Segons les previsions, la idea és posar (gairebé) tots els esforços en reformes i millores sobre l’espai públic (8,4 milions d’euros), esports (4,4 milions d’euros) i subministraments (2,5 milions), en què s’inclouen millores a la xarxa d’aigües i la instal·lació de vuit punts de recàrrega per a autobusos elèctrics de TUS. Conjuntament, aquestes tres àrees representen dos de cada tres euros de la inversió municipal per al 2023.

Els Merinals i Gràcia, entre els beneficiats

El nou Pavelló i el Portal Sud tornen a situar els Merinals (4,1 milions d’euros, el 17,2% de la inversió) i Sant Pau de Riu-sec (3,3 milions, el 13,8%), respectivament, com els barris més beneficiats del 2023.

També destaca Gràcia, on a banda de l’escola d’hostaleria a Sallarès Deu, també s’incorporen millores i la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Vapor Llonch i reformes a Can Marcet, la seu de la Policia Municipal de Sabadell. Aquí entra tant la nova Central de Comandament com la instal·lació d’un magatzem per a material requisat al soterrani. En conjunt, són pràcticament dos milions d’euros en obres.

El Centre baixa posicions, però continua aglutinant un gran gruix de la inversió (1,3 milions d’euros). Algunes seran més palpables, com la rehabilitació de la façana del Mercat Central (400.000 euros), i d’altres no tant, com els 344.000 euros per a la creació de la zona de baixes emissions (ZBE), que encara està pendent de definir. La plaça de Mossèn Geis, que s’haurà de reformar amb més arbres, àrees de jocs infantils i una porxada, compta amb un pressupost de 156.771 euros.

De Can Rull a Sant Oleguer

Què passa amb els barris del nord i del sud? Hi ha més inversions (1,5 milions d’euros) repartides als altres barris de la ciutat. A Can Rull, per exemple, està previst millorar la vorera de la via Alexandra i fer una àrea de jocs adaptats a la plaça de les Illes Medes, mentre que a l’altre extrem de la ciutat, a l’avinguda de Barberà, es renovarà l’enllumenat. Entre les més ressenyables, el pressupost del 2023 torna a preveure l’ampliació del centre cívic de Sant Oleguer (488.834 euros) i unes obres de millora a la sala Miguel Hernández (402.957 euros).

I la Gran Via?

Hi ha un gran conjunt d’obres, valorades en uns 8 milions d’euros, que no es poden situar sobre el mapa perquè afecten més d’un barri de la ciutat. És el cas de les obres de transformació de la Gran Via, que afecten Ca n’Oriac, el Centre, l’Eixample i Covadonga. El pressupost del 2023 preveu una dotació de 936.817 euros per intervenir en vuit de les actuacions repartides per la Gran Via, com la cruïlla amb Rambla i el carrer Antoni Forrellad.

L’execució d’obres millora i se situa en el 20,6%

Mentre que el pressupost municipal del 2023 fa el seu camí, algunes de les obres previstes per a aquest any encara no s’han traslladat al carrer. Fins a principis de novembre, el grau d’execució de l’Ajuntament de Sabadell ha estat del 20,6%, segons les dades atorgades per la corporació municipal. En termes relatius i absoluts, però, el resultat és millor que en el global del 2021.

17 milions d’euros: és molt o és poc?

El balanç d’obres públiques realitzades fins al passat 9 de novembre (20,6%) millora els resultats obtinguts en tot el 2021, quan l’Ajuntament va executar i pagar només el 10,1% de les inversions pressupostàries, un dels pitjors registres dels últims anys.

En termes absoluts, la inversió real executada des de principi del 2022 ha estat de 17 milions d’euros sobre un total de 82,6 milions d’euros. Això vol dir que s’ha més que duplicat l’execució del 2021 (6,4 milions d’euros). En aquest sentit, també està ja per sobre de la mitjana dels últims cinc exercicis (15,9 milions d’euros).

Que allò que figura sobre el paper no s’acabi duent a terme és força habitual. De fet, en els últims anys (2016-2021), l’Ajuntament ha complert amb un 28% de les obres compromeses en els pressupostos.

“Estem en els nivells habituals de la darrera dècada si mirem les dades absolutes”, asseguren fonts municipals, que detallen: “Pel que fa a percentatge, probablement són una mica més baixos perquè arrosseguem romanents i el global per gastar és més elevat”.

Per què no s’arriba a executar totes les obres?

Superat el mínim històric d’execució d’obra pública del 2021 –que l’Ajuntament atribueix a la pandèmia–, el Govern municipal reconeix que l’incompliment pressupostari és una tendència en l’administració sabadellenca. En aquest sentit, assenyalen que la normativa i el context econòmic tampoc no ajuden.

“Tenim una normativa de contractació que és garantista, però que no facilita les coses a l’administració municipal en termes de rapidesa”, apunten. A banda, també assenyalen que l’encariment de les matèries primeres ha provocat que s’hagin hagut de retardar alguns projectes. És el cas de la seu de participació de Jean Piaget, a Gràcia, on cap constructora ha acceptat les condicions econòmiques del contracte, o en el cas del Portal Sud, que encara no s’ha resolt el concurs.

Què s’espera per a finals d’any?

La previsió és augmentar la partida d’obres realitzades en un o dos milions més, afirmen des de l’Ajuntament.