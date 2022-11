Un sabadellenc crea una marca de pizzes al Vietnam

La vida del sabadellenc Josep Prat ha fet un gir de 180 graus en l’últim any i mig. A principis del 2021 va decidir anar a viure el Vietnam, aparcar la seva professió com a periodista i engegar una marca de pizzes, sota el nom de Pizza Here. Des de llavors, ha fet créixer l’empresa, que preveu facturar prop de 100.000 euros (uns dos milions i mig de dongs, la moneda local) el 2022, un 350% més que el 2021.

El sector de l’alimentació no és nou per Josep Prat, ja que anteriorment havia treballat durant dos anys al departament de màrqueting de Caldo Aneto. “Aquesta experiència em va fer reflexionar que volia muntar la meva pròpia marca. Per això, quan vaig anar a viure al Vietnam vaig pensar que era el moment de crear Pizza Here”, explica el sabadellenc.

De moment, Pizza Here compta amb un local de restauració a un petit municipi del Vietnam, anomenat Hà Giang, en què ofereix pizzes de tota mena, amb la particularitat que són enrotllades, i pasta, entre altres extres. A més, des de fa només uns mesos, la marca també ven pizzes congelades a una cadena de supermercats local de Vietnam, anomenada HT. Pizza Here també va tenir un local de take away i delivery en un altre municipi del país asiàtic, però no va acabar de funcionar. “En el país encara no hi ha a costum de menjar pizza a casa”, lamenta el sabadellenc.

Pizzes adaptades al paladar local

Josep Prat assenyala que Pizza Here s’ha hagut d’adaptar al paladar dels vietnamites. “Vam haver de fer una recerca exhaustiva abans d’engegar el negoci. Els habitants del Vietnam prefereixen pizzes amb menys salsa de tomàquet, més formatge ratllat i amb la massa més grossa. A més, prefereixen que tinguin poca sal”, detalla. Això sí, el sabadellenc indica que Pizza Here també té clients d’arreu del món arran del turisme que hi ha al país i que, per tant, la companyia també ven pizzes adaptades al gust de les persones occidentals.

Segons Prat, la recuperació del turisme al Vietnam ha estat el motiu principal del creixement exponencial de Pizza Here aquest 2022. L’objectiu, però, és que la marca es faci més gran. De fet, Josep Prat pretén que Pizza Here acabi sent una franquícia i tingui presència a totes les capitals de província del Vietnam. A més, un altre propòsit a mitjà termini és que les pizzes de l’empresa arribin al país veí, Cambodja, que compta amb molta tradició de fast food. “Hem d’anar pas a pas i consolidar-nos al Vietnam, on encara ens queda molt per fer”, conclou Prat.