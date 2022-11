Breu semblança de Jordi Marminyà (1931-2022)

[ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS I AMICS DEL TÈXTIL]

El passat 15 d’octubre va morir a Sabadell a l’edat de 90 anys en Jordi Marminyà Valls. Quan tenia l’edat per treballar, el seu avi se’l va emportar a cala Patoia (Brujas SA), on havia treballat i així va començar, primer d’aprenent fins a ser ajudant del director.

A Can Culapi, va estudiar Comerç. Ja més gran, va anar a l’Escola Industrial, on va cursar Teoria de Teixits amb Lluís Mas de professor, al qual amb motiu de la seva jubilació l’any 1955 va succeir. Narcís Giralt va ser el primer director de l’Escola Industrial d’Arts i Oficis, i des de l’any 1908 sota la seva direcció es van teixir retrats amb telers Jacquard, amb la participació activa dels alumnes, en Lluís Mas, que va succeir-lo com a professor de Teoria de Teixits, ho va continuar i en Jordi Marminyà, que ja hi havia participat com a alumne, ho va mantenir. D’aquests retrats se’n guardava una còpia per a l’Escola Industrial i avui dia estan al Museu d’Història.

Després de treballar uns anys a Brujas SA, va canviar a l’Anònima Torras Font, on va estar del 1954 al 1962, passant en morir-se un dels socis a ser-ho ell, però per desavinences amb els altres va vendre’s les accions i va deixar l’empresa.

Després de treballar un temps a Béjar, a Hijos de Rafael Díaz, li va sortir l’oportunitat de treballar com a teòric a Viladomat SA, on va ser des del març del 1963 fins a l’any 1987. L’any 1985, el Gremi de Fabricants, amb el suport de la Generalitat, va inaugurar als antics Docks l’Escola Tèxtil d’Arts i Oficis, de la qual en Jordi Marminyà en va ser el director i hi va impartir classes com a professor de Teoria de Teixits. Va muntar en els baixos de l’edifici, en un espai que ell anomenava la “disco”, una secció amb maquinària de diferents procedències que havia anat recollint, que servia perquè els seus alumnes poguessin fer pràctiques. Quan l’escola va tancar, les hi va deixar en dipòsit pensant que se’n podria seleccionar una part per al futur Museu Tèxtil, però sense el seu coneixement se n’havia fet ferralla.

Va estar molt vinculat a les Agrupacions Narcís Giralt i va formar part de la Comissió de Teòrics que entre els anys 2004 i 2013 va dedicar-se a catalogar el fons de mostraris recollits pel Museu d’Història procedents de 30 empreses que havien tancat a conseqüència de la crisi de la dècada dels anys vuitanta. D’aquest treball van sortir els dos volums del Diccionari tèxtil llaner un de llaneria i un altre de panyeria confeccionats amb mostres vives i que el Museu va editar en un sol volum l’any 2015.

Va formar part de l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil constituïda el novembre del 2014, de la qual n’era president d’Honor junt amb Josep Cusidó i Josep M. Peret.

Va ser un home compromès socialment. Va ser militant actiu de la JOC, que a Sabadell es va crear l’any 1954 i en Jordi en va ser director des de l’any 1957 fins al 1962. La nit de les riuades del setembre del 1962, després d’ajudar uns veïns va anar a cal Torras Font, on va veure que no havia passat res, va decidir continuar cap al riu i quan va veure el desastre de les cases de Can Cuadras, va decidir anar a col·laborar amb Caritas, entitat a la qual s’havia incorporat el febrer del 1961 en qualitat de dirigent local de la JOC.

Era una persona que no tenia pèls a la llengua i exposava la seva opinió sense embuts davant de qui fos. Així ho va fer davant de tothom el març del 2010 en lliurar a l’alcalde Bustos les 3000 signatures de suport a la creació del Museu Tèxtil llaner expressant de manera contundent la seva disconformitat sobre el projecte que volia impulsar l’Ajuntament on es preveia que només la meitat del Pissit seria Museu Tèxtil.

L’any 1990 la Generalitat de Catalunya li va atorgar la Medalla President Macià. Va rebre també dos premis de Sant Sebastià del Gremi de Fabricants, un quan era jove, i el premi Floc de Llana de 2017 per la seva trajectòria professional. Com va dir ell en agrair l’últim guardó, “el primer premi va ser l’alfa d’una vida, aquest és l’omega. Amb el guardó s’esgoten aquests 69 anys servint el tèxtil i les persones del tèxtil, que és el més important”.