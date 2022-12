Ens deixa Ismael Comas, el porter del Sabadell a la Copa de Fires

Ismael Comas, un dels integrants de l’històric Sabadell que va participar en la Copa de Fires, ens ha deixat a l’edat de 80 anys. De fet, s’ha convertit en el porter que va disputar en l’única eliminatòria europea del conjunt arlequinat l’any 1969. De fet, no era el titular habitual, però una indisposició del mític Pepe Martínez li va obrir les portes en aquell doble duel davant el Brugges. A la Nova Creu Alta va tancar la porteria a pany i forrellat (2-0), però en la tornada a terres belgues en va encaixar cinc (5-1) i es va consumar l’eliminació.

Nascut a Mequinenza (Saragossa), Comas va arribar al Centre d’Esports en la temporada 67/68 després d’una llarga etapa en el FC Barcelona, on va topar amb grans porters com Ramallets, Sadurní, Pesudo o Reina que li van barrar el pas. No va arribar a debutar mai en el primer equip i va decidir acceptar l’oferta del Sabadell. Li va passar una situació similar perquè va coincidir amb Pepe Martínez i el basc Javier Echevarría i les seves aparicions van ser esporàdiques. No va jugar cap partit fins a la temporada 69/70 (13). Després n’afegiria 4 en la 70/71 per completar un balanç de 17 partits en 4 temporades. Va marxar al Sant Andreu en la 71/72.

Comas, de caràcter molt obert i afable, va accedir a participar en el col·loqui que va organitzar el Centre d’Esports l’any 2009 amb motiu del 40 Aniversari de la cita europea juntament amb mítics exarlequinats d’aquell Sabadell com Lluís Muñoz, Chus Pereda, Mario Rolando Pini o José Luis Garzón, tots ells desaparaguts. Precisament, ell mateix va admetre que havia jugat l’eliminatòria europea per les circumstàncies i era el seu “millor record” de la seva etapa en el club arlequinat.