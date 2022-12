El tradicional repartiment solidari de la Fuensanta ajuda 45 famílies de ca n’Oriac

Aquest diumenge al matí el pati de la Parròquia del Sagrat Cor s’ha omplert de solidaritat. Com és tradició, des de ja fa 25 anys, l’Hermandad de Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta ha tornat a repartir els seus lots d’aliments a les famílies més necessitades del barri de ca n’Oriac.

Les cistelles s’han omplert amb menjar, pa de pagès i un calendari del 2023. Pel president de l’Hermandad, Antonio Padilla, poder ajudar la comunitat és un “gran orgull”. Mitjançant un tiquet diverses persones amb dificultats econòmiques han pogut recollir els seus lots. “Ens en refiem de tots els qui venen, però per si de cas tenim un petit registre de control. És la nostra manera de poder ajudar les famílies necessitades del barri”, ha assegurat Padilla.

Diversos comerciants del barri i el forn Panabad han aportat els productes per les cistelles. Des de l’entitat s’han mostrat molt satisfets per poder ajudar, un any més, als seus veïns. També han fet un petit clam: “Volem arribar a més gent i per això ens calen més col·laboradors, si algú hi té interès, les portes sempre estan obertes”.