Bones festes, sabadellencs

“En aquestes festes nadalenques demano que hi hagi pau a tot el món, i que s’acabi aviat la guerra d’Ucraïna. Bon Nadal”. La Berta, una nena de Sabadell, ha deixat immortalitzat el seu desig en una de les postals que hi ha penjades als arbrets de davant de l’Ajuntament. El seu escrit és inspirador. Com tu, Berta, nosaltres també desitgem que aquest sigui un Nadal en pau, amb gran prosperitat i harmonia a Sabadell, Catalunya, Espanya i arreu. I també volem amb totes les nostres forces que s’acabin els conflictes i les penúries, i que sortim reforçats de cada crisi, de cada embat que ens doni la vida. I és clar que hi ha moltes coses per canviar, però també tenim molts motius per celebrar qui som i on som com a ciutat i per estar-ne orgullosos.

Esperem que pugueu viure aquestes festes amb els vostres éssers més estimats, amb la família i els amics. També enviem un missatge especialment afectuós a tots els que no podreu passar aquestes festes amb els vostres, pels motius que siguin. Volem que sapigueu que no esteu sols i que pensem en vosaltres.

Brindem per tots vosaltres, sabadellencs i vallesans. Que tingueu un molt bon Nadal.