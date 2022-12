Per què és important la nova llei de drets culturals?

El Govern està treballant en aquesta nova norma, que ha de permetre que tothom gaudeixi de la cultura i també que en participi activament En el curt termini, el Departament de Cultura ja està duent a terme accions per assegurar que tothom tingui accés a la cultura

T’imagines un món on tothom, absolutament tothom, té l’oportunitat de gaudir de la creació, la producció i la governança de la cultura? Volem que això sigui una realitat. I no per un desig naïf, sinó per exercir amb un dels drets essencials recollits a la Declaració universal dels Drets Humans: el dret a la cultura. Estem parlant del dret a poder veure una obra de teatre o anar un concert, però també del dret a poder participar de la creació, la producció i per què no, en la programació i les polítiques culturals.

Les dades actuals mostren que estem lluny d’aquesta igualtat de dret en l’àmbit de la cultura. Només un 9,6% dls catalans i catalanes amb el tram de renda més baix poden gaudir de la cultura i accedir a les activitats culturals. En les rendes més altes, en canvi, aquest percentatge augmenta en gairebé 40 punts. És una dada està extreta de l’Enquesta de consum cultural per renda familiar de 2021, que fa palesa la desigualtat d’accés per motius socioeconòmics.

Però aquests no són l’únic factor. Hi ha moltes barreres visibles i invisibles (gènere, lloc d’origen, residència…) que impedeixen exercir amb llibertat aquest dret essencial. Oi que no dubtem dels drets a la salut o a l’educació? Doncs també hem de defensar els drets culturals! La futura llei que està treballant el Govern de la Generalitat vol trencar amb aquesta bretxa i assegurar que tothom pot participar i gaudir amb total llibertat dels seus drets.

El Govern ha obert un procés participatiu amb sessions presencials i virtuals a diferents punts del territori. L’objectiu? “Enriquir la llei amb les visions diverses del conjunt de la ciutadania perquè, a la llarga, sigui una llei molt millor”, va afirmar el secretari general del Departament de Cultura, Jordi Foz, en la presentació d’aquest procés participatiu, a la seu de l’entitat d’inclusió sociolaboral Femarec. “Treballem perquè les aportacions representin les diferents mirades que hi ha a la societat, perquè hi hagi gent de totes les rendes i gèneres i que representi les diferents vulnerabilitats que fan que no es pugui accedir a la cultura”, va destacar.

La situació actual no és d’igualtat d’accés i el Govern s’esforça perquè la ciutadania, els públics, els creadors, els treballadors de la cultura, els col·lectius vulnerables, tothom, pugui exercir els seus drets essencials. Per això és important la nova llei de drets culturals. Per trencar les dinàmiques socials que comporten una manca d’equitat en l’exercici dels drets culturals de la ciutadania, i per exercir el dret a la participació de manera lliure en la vida cultural de la comunitat, com recullen els tractats internacionals.

L’Avantprojecte de llei de drets culturals està obert a tota la ciutadania i ja ha començat. Participeu-hi, feu sentir la vostra veu, mirada i sensibilitat. Ens cal una llei feta per tothom, que inclogui a tothom!