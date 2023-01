El pessebre de l’Ajuntament de Barberà del Vallès torna a tenir nen Jesús després que dos joves el robessin la setmana passada i demanessin una recompensa per retornar-lo a través d’un vídeo penjat a Tik Tok. En una nova publicació, els dos nois expliquen que l’han “lliurat sa i estalvi”, i que ho han fet “per la ciutadania, perquè l’estimem i li donem suport”.

En el vídeo, a més, reclamen que el nen Jesús no torni a dormir a comissaria, i que l’enganxin “amb pega o amb cargols” perquè no pugui robar-lo ningú. Des del perfil SecuestradoresBarberaDelValles han especificat que la intenció de l’acte no era molestar ni ofendre ningú, sinó simplement despertar un somriure als seguidors.

Coincidint amb el dia de Sants Innocents, dos joves es van gravar robant el nen Jesús el passat dimecres del pessebre municipal de Barberà del Vallès. Els nois van penjar el vídeo al seu perfil de Tik Tok, vestint de negre i encaputxats per simular un vertader segrest, a més de tenir la veu distorsionada.

Després, els joves van penjar un altre vídeo a Tik Tok on demanen 10.000 euros per retornar el nen Jesús, criticant que va ser molt fàcil dur a terme el robatori perquè la policia de Barberà del Vallès “és incapaç de protegir una simple estàtua”. “Així és com cuiden les coses a Barberà del Vallès. Exigim una recompensa de 10.000 euros, si no el nen no apareixerà amb vida“, van dir al vídeo.