Tot a punt per a l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar a Castellar. Ses Majestats tornaran a recórrer els carrers del municipi la tarda del 5 de gener, en un dels dies més esperats de l’any. La Cavalcada dels Reis Mags recuperarà aquest any el punt de sortida habitual, i començarà a les 18 hores del carrer de Portugal.

Ses Majestats continuaran el seu itinerari pel carrer d’Alemanya, el carrer de Barcelona, l’avinguda de Sant Esteve, el carrer de Sant Pere Ullastre, el passeig de Tolrà, el carrer del General Boadella, el carrer Major, la plaça de Cal Calissó, la carretera de Sentmenat i el passeig de Passeig Tolrà. Serà llavors quan, a la zona esglaonada del passeig de la plaça Major, tindrà lloc la tradicional adoració al Pessebre Vivent de Colònies i Esplai Xiribec, que enguany arriba a la 35ª edició. Finalment, la plaça d’El Mirador acollirà la recepció institucional i l’entrega de les claus perquè Melcior, Gaspar i Baltasar puguin entrar a les llars de la vila.

Mesura inclusiva

Tal com ja va passar l’any passat, hi haurà un tram del recorregut que es farà en silenci, com a mesura inclusiva que permeti integrar a la festa els adults i els infants amb trastorns de l’espectre autista o amb dificultats per gestionar els ambients sorollosos i les aglomeracions. El tram indicat estarà situat a la plaça de Cal Calissó. A més, els parlaments comptaran amb un intèrpret de la llengua de signes.

Com no podia ser d’altra manera, la comitiva comptara amb les tres carrosses per a Melcior, Gaspar i Baltasar, que lluiran amb el decorat, mobiliari i elements visuals que es van renovar l’any 2018. A més, n’hi haurà una altra per a les Ambaixadores, que recolliran les cartes d’última hora, una que tindrà forma de vaixell de vapor, i una altra de camió de bombers. A més, com a novetat, s’incorpora una carrossa dels carters reials. La desfilada també comptarà amb els vehicles de l’ADF, els Bombers Voluntaris, la Policia Local i el servei d’ambulàncies.

El Grup Il·lusió l’Ajuntament organitzen per 48ª vegada la cavalcada de Reis. L’organització de la Cavalcada compta amb la col·laboració de l’ADF, els Bombers Voluntaris de Castellar, l’AMPA del CEIP Mestre Pla i Colònies i Esplai Xiribec.