Que tots els nens puguin gaudir de Nadal. Amb aquest repte, la Creu Roja ha fet entrega de joguines noves a un total de 1.912 infants vulnerables a Sabadell. Enguany, la campanya ‘Els seus drets en joc’ s’ha allargat fins a principis de gener i ha comptat amb el suport de la ciutadania, el teixit associatiu i empresarial, així com els ajuntaments de la zona. La institució impulsa la iniciativa durant l’hivern i té l’objectiu que tots els nens i nenes disposin de joguines noves, no bèl·liques i no sexistes. Una voluntat que han assolit un any més després que la campanya de Creu Roja Joventut hagi repartit al voltant de 5.000 joguines.

La 30ª edició de la campanya de joguines ha comptat amb desenes de col·laboracions i accions de tota mena impulsades pel teixit empresarial del territori, així com entitats i ciutadania. En destaquen l’organització de torneigs esportius, la realització de concerts solidaris o la recollida de joguets entre els treballadors d’empreses col·laboradores, entre d’altres. En total, més d’una trentena de col·laboracions que posen de relleu la bona salut i acceptació de la campanya.

La campanya de joguines d’enguany ha estat marcada per un context d’escalada de preus que ha complicat encara més l’economia de moltes famílies. A això, cal sumar-hi el conflicte d’Ucraïna que ha comportat la suma d’una cinquantena d’infants ucraïnesos més a la campanya. La presidenta de la Creu Roja a Sabadell, Montse Font, s’ha mostrat satisfeta pel desenvolupament de la campanya, advertint però de l’escenari actual de dificultat. “Observem amb preocupació l’important nombre d’infants que atenem en el projecte i com any rere any es constaten noves dificultats per a les famílies”, ha assenyalat.